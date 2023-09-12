Противник безуспішно намагається відчайдушними штурмами зупинити просування ЗСУ на Мелітопольському напрямку

Протягом доби, що минула, на фронті відбулося 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціям наших військ, так і по цивільним об’єктам. Напередодні росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу «Shahed-136/131» — всі баражуючі боєприпаси було знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

Як зазначають в Генштабі ЗСУ, ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну кремлю тактику терору. На жаль, внаслідок таких терористичних дій російських окупаційних військ є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, від цинічних ракетних ударів постраждали мирні мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається досить складною. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. В свою чергу, ворог намагається відновлювати свої підрозділи, продовжуючи численні штурмові дії. Українські воїни мужньо тримали оборону, відбивши понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

А на Бахмутському напрямку наші воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників. Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 12 артилерійських засобів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів противника.

Станом на ранок вівторка, 12 вересня, втрати особового складу ворога збільшилися ще на 550 військовослужбовців та сягнули майже 270 тисяч. За добу ЗСУ знищили 8 танків, 11 броньованих машин, 33 артсистеми, три засоби ППО ворога, а також 43 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн та 4 одиниці спецтехніки.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що військовий аналітик Франц-Штефан Гаді очікує, що український контрнаступ досягне кульмінації в найближчі тижні.

А голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, зазначав, що погодні умови дозволять українським воїнам продовжувати активні наступальні дії протягом ще 30−45 днів.

Фото Генштабу ЗСУ

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