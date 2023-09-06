Військовий аналітик Франц-Штефан Гаді очікує, що український контрнаступ досягне кульмінації в найближчі тижні.

«Зрештою, ця кампанія на виснаження зводиться до того, яка сторона має більше резервів, — написав Гаді, який працює, зокрема, в Інституті міжнародних стратегічних досліджень (IISS) в Лондоні, на платформі X (колишній Twitter). — Згідно з наявними, хоча і неповними, даними, цілком можливо, що наступ досягне свого піку в найближчі тижні».

Досі надто багато уваги приділялося прориву українських військ через російську оборону і надто мало тому, чи матиме Україна достатньо сил після прориву оборони, щоб просунутися вглиб окупованих територій заявив Гаді в інтерв'ю радіо Deutschlandfunk.

«І тут ми насправді не знаємо, чи буде в України достатньо сил, навіть якщо вона зараз дуже швидко прорве окремі ділянки оборони».

За словами експерта, наступні три-чотири тижні будуть вирішальними в тому, наскільки Україна зможе стратегічно використати успіхи останніх кількох днів.

«Після цього витрата боєприпасів і повільне виснаження військ, ймовірно, приведуть сили до кульмінаційної точки цього наступу», — пише він далі на X.

Близько трьох місяців тому Україна почала контрнаступ. Згідно з повідомленням, була прорвана перша російська лінія оборони в Запорізькій області. Однак, на думку військового експерта, війна продовжиться навіть після наступу.

«Ця війна, безумовно, продовжиться і в наступному році, і вона продовжуватиме вестися дуже криваво», — сказав Гаді в інтерв'ю радіо Deutschlandfunk.

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