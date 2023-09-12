Блогер Роман Шрайк розповів, чи будуть в росії оголошувати чергову хвилю мобілізації, і яке завдання на найближчий час міг поставити перед сергієм шойгу господар кремля.

У українців, як вважає, зокрема, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, є близько 45 днів для активного наступу — поки що погода цьому сприяє. Про те, що протягом цього часу рашисти щосили гальмуватимуть просування ЗСУ, пише блогер Роман Шрайк у публікації «Дотягнути до листопада». Про російську другу хвилю мобілізації і не тільки":

«Насамперед слід пам'ятати, що в росії військові рішення ухвалюються відповідно до політичних інтересів.

Наприклад, армія росії направила купу зусиль, щоб зупинити ЗСУ на смузі мінних полів, щедро усіяною фортифікаційними спорудами. Наскільки я розумію, «смуга забезпечення» повинна бути буфером, покликаному прийняти на себе стартовий удар супротивника, щоб уповільнити його просування, поки на основній лінії війська готуються до оборони.

Але путіну було важливо продемонструвати, що «український наступ зазнав краху», і тому на цю смугу кидалися та кидаються резерви. І зараз ми стоїмо перед питанням — чи достатньо їх забилося, щоб пройти другу лінію стало простіше?

Тут, як то кажуть, помолимося. Час ще є.

А наразі про мобілізацію.

Я вже писав, що другої хвилі не буде поки в росії не пройдуть вересневі вибори. Вибори (а точніше, «вибори») відбулися. Що далі?

А далі все одно незрозуміло. Теоретично в росії є віконце у жовтні-грудні, коли цю хвилю можна провести. У мобілізацію на початку 2024 року я не вірю, бо на березень призначено чергову церемонію привітання путіна з обранням. Потрібно, щоб на цей момент негатив від вторгнення війни з російського телевізора до російських квартир грунтовно забувся.

А ще краще взагалі обійтися без «хвилі» до березня.

Тому в кремлі напевно ставлять завдання Шойгу та компанії за будь-яку ціну гальмувати просування ЗСУ до того моменту, як розкиснуть поля та дороги. Їм дуже хотілося б, щоб у листопаді, як і рік тому, український наступ зупинився. І щоб заморозка тривала щонайменше до весни. Тоді можна було б сподіватися дотягнути до березня на особовому складі, що залишився, а після чергового воцаріння вже мобілізувати, як хош.

Я часто писав, що на нашу користь грає спотворення інформації, що надходить до путіна. Він може дивитися на перебільшені циферки втрат ЗСУ, применшені циферки втрат росії, і думати: «Дотягнемо».

Але реальність може бути іншою. І ми знову помолимося.

У путіна є ще один мотив якнайдовше сподіватися пропетляти — йому створили «цифрову мобілізацію». Вона потрібна, щоб від моменту ухвалення рішення до вишикування черг у військкомати пройшло якнайменше часу. Особисто я не впевнений, що так і спрацює, але це вже інша історія.

Підсумую. Зараз ЗСУ борються не лише з російською армією, але й з часом. Є приблизно півтора місяці на те, щоб здивувати путіна та всіх тарганів у його голові. І тут ми помолимося втретє і востаннє на сьогоднішній раз".

Фото з мережі

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