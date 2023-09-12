«Ви схожі!»: мережа відреагувала на рідкісне сімейне фото Олі Полякової

Популярна співачка Оля Полякова, яка разом з захисником «Азовсталі» допомогла добудувати дитячий садочок у Бородянці, розмістила на своїй сторінці у соціальній мережі рідкісне сімейне фото. На ньому Оля разом з чоловіком Вадимом та двома доньками — Марією та Алісою.

«Нашій сім’ї сьогодні 19! - написала співачка. — Звісно, ми обидва забули про це, але коли так довго знаєш один одного, це не страшно… страшно, коли війна розділяє, забирає… Дай нам Бог миру! Перемоги! Тоді відсвяткуємо».

Мережа відразу відреагувала на фото та почала вітати сімейну пару.

«Прекрасна сімʼя, сімейного вам щастя та благополуччя», — написали у коментарях.

Багато хто зауважив, що чоловік та дружина навіть схожі один на одного. Шанувальники вирішили, що старша донька схожа на Олю, а молодша — на татка.

«Ви чимось навіть схожі з Вадимом», — дивувались у мережі.

«Старша донечка — копія мами, а меньшенька — копія тата!» — вирішили шанувальники.

Раніше «ФАКТИ» писали, що українські захисники стали героями нового кліпу Олі Полякової.

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