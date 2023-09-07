Оля Полякова та захисник «Азовсталі» Михайло Діанов допомогли відбудувати понівечений окупантами дитячий садочок у Бородянці

Співачка Оля Полякова та захисник «Азовсталі» Михайло Діанов завітали на відкриття оновленого садочка-коли «Світлий» у селі Шибене Київської області (Бородянська громада). Заклад був зруйнований окупантами минулого року, все було розтрощено та розграбовано. Співачка та захисник долучилися до збору коштів на відбудову та особисто приїхали привітати юних вихованців.

«Яке щастя дивитися на усміхнених, прекрасних дітей. Бачити, що вони мають можливість зростати і радіти. Треба завжди казати „дякую“ тим, хто нас сьогодні захищає. Кожен день про це пам'ятати, щоб над нами всіма було мирне небо», — прокоментувала Оля Полякова.

До реконструкції садочка долучилися волонтери та меценати. Їхніми зусиллями заклад відремонтували за сучасними освітніми стандартами. Відбудували спальню, гральну кімнату, нову шкільну їдальню. Обладнали приміщення сучасною технікою, меблями та іншими необхідними для розвитку майбутнього покоління предметами.

Раніше Оля Полякова презентувала пісню «Пташка», яку присвятила жертвам російської агресії. Головною героїнею кліпу стала незламна дівчинка Яна, яка постраждала внаслідок обстрілу вокзалу Краматорська.

Нещодавно артистці та її доньці Марії дісталось від хейтерів за відпочинок в Італії та використання фотошопу для ретуші фігур.

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