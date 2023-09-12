На 80-му році життя помер видатний британський учений Ієн Вілмут. Талановитий ембріолог і генетик увійшов в історію як один із творців першого у світі клонованого ссавця — вівці Доллі.

Професор Вілмут працював у Рослинському інституті вивчення тварин при Единбурзькому університеті. Його дослідження заклали основу для появи та розвитку абсолютно нової галузі світової медицини, пов'язаної з вивченням стовбурових клітин. Цей напрямок у сучасній науці покликаний виліковувати багато хвороб, пов'язаних зі старінням людини. Використання стовбурових клітин дозволяє вченим регенерувати пошкоджені тканини або такі, що втратили свою функціональність, а також лікувати генетичні захворювання. Ця галузь отримала назву регенеративної медицини. Вона має величезний потенціал, оскільки в майбутньому може дозволити величезній кількості людей жити довше та залишатися здоровими.

Овечка Доллі народилася у 1996 році. Це був перший успішний експеримент зі створення клону ссавця з ядра соматичної клітини. Його провела команда вчених під керівництвом професора Вілмута.

Група вченого під час експерименту здійснила 277 спроб клонування. У 29 випадках почали формуватися ембріони, і лише один з них вижив. Овечка Доллі прожила шість років, потім її приспали через виявлені захворювання. Доллі встигла народити шістьох ягнят.

Створення Доллі, як вважають багато вчених, належить до найбільших наукових досягнень XX століття.

Ієн Вілмут за свою роботу був посвячений королевою Єлизаветою II у лицарі. До 2012 року він працював в Единбурзькому університеті, потім пішов на пенсію. Вчений страждав на хворобу Паркінсона.

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