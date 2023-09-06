Помер відомий український вчений та колишній бранець бойовиків «ДНР» Ігор Козловський

У ніч на 6 вересня помер відомий український релігієзнавець та колишній заручник терористів «днр» Ігор Козловський. Про це повідомила його колега та релігієзнавиця Людмила Філіпович.

За її словами, причиною смерті став серцевий напад.

Йому було 69 років.

Козловський був всесвітньо відомим фахівцем із релігієзнавства та духовних систем. Він зустрічався з папою римським Павлом II, написав понад 50 наукових книг і мав багато нагород та відзнак, серед яких медаль Австрійського товариства Альберта Швейцера та орден Королівського братства Святого Феотонія (Португалія).

У січні 2016 року в його квартирі в Донецьку вченого затримали терористи «днр». Він пробув у них у полоні до грудня 2017 року і був звільнений у рамках обміну.

Після повернення Козловський відстежував ситуацію з бранцями Кремля, боровся за їхнє звільнення, а також активно виступав із лекціями про релігію та про те, як йому вдалося психологічно та фізично вистояти у полоні.

Після повернення в Україну він працював старшим науковим співробітником у відділенні релігієзнавства Інституту філософії НАН України.

Після втрати син Ігоря Козловського Олександр опублікував дитяче фото, яке підписав:

«Тато… Ти був для мене всім світом. Люблю тебе безмежно. Спочивай з миром».

Поетеса Тетяна Власова зауважила, що ввечері 5 вересня пан Ігор опублікував на своїй сторінці фото з прем'єру фільму «Я, Ніна», а вже на наступний день стрічка наповнена некрологами.

«Велика людина, яка так багато пережила і залишила по собі стільки світла», — додала вона.

Відомий блогер Фашик Донецький також прокоментував смерть науковця.

«Людина, яка під тортурами нікого не здала і яку шантажували хворим сином — це один із символів спротиву в окупації. Ігор Козловський — R.I.P», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», минулого року помер відомий український невролог, який врятував тисячі дитячих життів.

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