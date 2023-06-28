Помер нобелівський лауреат, творець літієвих батарей Джон Гуденаф

В американському місті Остін помер нобелівський лауреат Джон Гуденаф. Видатному фізику було 100 років. Гуденаф увійшов до історії як піонер у розробці літій-іонних акумуляторів, які сьогодні живлять мільйони електромобілів у всьому світі.

«Джон був лідером у галузі наукових досліджень протягом багатьох десятиліть своєї кар'єри «, — сказав Джей Гартцелл, президент Техаського університету в Остіні, де Гуденаф пропрацював 37 років викладачем.

Джону Гуденафу було 97 років, коли він отримав Нобелівську премію з хімії у 2019 році разом із британцем Стенлі Віттінґемом та японцем Акірою Йошино за їхні дослідження літій-іонних акумуляторів. Гуденаф став найстаршим лауреатом Нобелівської премії за всю її історію.

«Створена цими вченими батарея, що перезаряджається, заклала основу бездротової електроніки, такої як мобільні телефони та ноутбуки», — заявила Шведська королівська академія наук, присуджуючи нагороду.

«Це також уможливлює світ без викопного палива, оскільки літій-іонні акумулятори використовуються для всього: від живлення електромобілів до зберігання енергії з відновлюваних джерел», — наголошувалося в заяві.

В останні роки свого життя Гуденаф разом зі своєю університетською командою вивчав нові напрямки для зберігання енергії, зокрема «скляну» батарею з твердотілим електролітом та електродами з літієвого чи натрієвого металу.

Він також був одним з перших розробників катодів з літій-залізо-фосфату (LFP) як альтернативи катодам на основі нікелю та кобальту. Експерти кажуть, що LFP швидко обганяє дорожчий нікель-кобальт-марганець в акумуляторах для електромобілів, оскільки він використовує більш поширені та стійкі матеріали при набагато менших витратах.

Джон Гуденаф народився 25 липня 1922 року у Єні, Німеччина, у сім'ї американців. Вчений помер за місяць до свого 101-річчя.

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