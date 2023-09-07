«Мамі цвети не дарить, вона їх не пʼє!»: Вєрка Сердючка звернулась до шанувальників в Америці

Популярний український артист Андрій Данилко відновив свої гастролі Північною Америкою, які мали відбутися ще навесні 2023 року. Нагадаємо, тоді вони були скасовані, бо не вся команда Данилка отримала необхідні документи для перетину кордону.

Осінні гастролі Вєрки Сердючки стартували у Маямі. Концерти відбудуться у Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Напередодні артист прилетів до Америки з великою командою і на своїй сторінці у соціальній мережі зізнався, що у нього був довольно складний джетлег (стан людини, що виникає в результаті швидкого перетину декількох часових поясів — Авт.).

«Джетлег повалений, обіцяємо розібратися і з вашим поганим настроєм!» — написав музикант.

Шанувальники артиста, які живуть та тимчасово опинилися в Америці, у коментарях стали ділитися своїми очікуваннями від концертів.

«Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляєм так!»

«Наша зіронька!»

«Хай щастить, раша гудбай!»

«Наш самий кращий український позитив та антидепресант!«

Напередодні концертів Сердючка разом з мамою — актрисою Інною Білоконь — записали звернення.

«Ой не будем горювать, будем танцювати! — співала Верка. — Мамі цвети не дарить! Мама цвети не пʼє!«

Відомо, що зазвичай Андрій Данилко під час своїх виступів вигукує фразу «путін, щоб ти здох», яка дуже дратує росіян.

«ФАКТИ» писали, що відомий британський дует присвятив українцям новий кліп.

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