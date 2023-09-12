Герцогиня летить до Європи: папараці сфотографували Меган Маркл в аеропорту Лос-Анджелеса (фото)

Вранці 12 вересня Меган Маркл прилетіла до Лондона з Лос-Анджелеса. Герцогиня Сассекська не залишилася у британській столиці надовго. Майже відразу вона «стрибнула в інший літак, який має доставити її до Дюссельдорфа, де вже кілька днів перебуває принц Гаррі. Як вже повідомляли «ФАКТИ», він прибув до Німеччини на відкриття «Ігор нескорених».

Меган виглядала щасливою, коли вона з'явилася в Лос-Анджелесі ввечері 11 вересня. Там її сфотографували папараці. Герцогиня, схоже, помітила їх, але не почала істерити. Більше того, вона посміхнулася і навіть привітала жестом «ненависних» репортерів.

Це перша трансатлантична подорож Меган після польоту до Лондона на похорон королеви у вересні минулого року. Герцогиня летить до Дюсельдорфа не тільки для того, щоб вимовити промову на церемонії закриття «Ігор нескорених». Вона хоче привітати чоловіка з днем народження — 15 вересня Гаррі виповнюється 39 років.

В аеропорт Лос-Анджелеса Меган приїхала на розкішному білому BMW. За кілька годин до відльоту герцогиня сама виїжджала до Монтесіто зі свого маєтку за кермом чорного Range Rover вартістю 140 тисяч доларів. Як виявилося, метою поїздки була купівля… гамбургера у закладі In-N-Out.

Прибувши в аеропорт незадовго до 18:00 за місцевим часом, Меган посміхалася, вийшовши з лімузина в туфлях кольору слонової кістки від Valentino за 770 доларів, чорних мішкуватих штанах завдовжки три чверті, топі з V-подібним вирізом і довгими рукавами і величезних сонцезахисних окулярах Celine за 500 доларів на голові. У руках вона стискала велику сумку Goyard вартістю 2650 доларів. Решту багажу тягнув її охоронець.

Нагадаємо, в Дюссельдорфі Сассекси зупинилися в п'ятизірковому готелі Hyatt у президентському люксі.

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