По-королевськи: Меган Маркл і принц Гаррі зупинилися в Німеччині у номері за 2500 доларів за ніч

Принц Гаррі прилетів до Німеччини на церемонію відкриття «Ігор нескорених». Перед цим герцог Сассекський провів день у Лондоні, де відвідав каплицю у Віндзорському замку, щоб вшанувати пам'ять королеви Єлизавети II у перші роковини її смерті. Ні з ким зі своїх родичів Гаррі не зустрічався.

У Дюссельдорфі для нього забронювали президентський люкс на 17-му поверсі готелю Hyatt Regency. Цей номер коштує 2500 доларів за ніч. Гаррі мешкатиме у ньому вісім діб.

Готель Hyatt Regency

До нього має приєднатися й Меган Маркл. Герцогиня поки що знаходиться в Монтесіто, Каліфорнія, з двома дітьми.

Hyatt Regency вважається найдорожчим готелем у Дюссельдорфі. А номер, який зняли Сассекси, — найдорожчий у цьому готелі. З вікон президентського люксу відкривається приголомшливий краєвид на Рейн та 250-метрову Рієнтурм — телевежу, що височить над містом.

Але це не головна перевага номера. Площа президентського люксу становить 158 кв. м. Він має окрему вітальню, мінікухню та ванну кімнату з тропічним душем, а також спальню з ліжком розміру king-size.

З вікон президентського люксу відкривається приголомшливий краєвид на Рейн і 250-метрову Рієнтурм

У номері є два телевізори з екраном 65 дюймів: один у спальні, інший у вітальні.

Ванна кімната у номері

Меган, як відомо, є великою прихильницею йоги, і їй буде приємно дізнатися, що в люксі є все, що потрібно для цього, включно з власним килимком.

Готель має свій спа-центр, який пропонує косметичні процедури та оздоровчі пакети.

Гостям надано можливість вечеряти в пивному ресторані French-America, в якому також є бар RAW.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що незадовго до «Ігор Нескорених» на Netflix вийшов документальний фільм «Серце Нескорених» (Heart of Invictus). У ньому принц Гаррі відверто розповів про виховання дітей.

179

Читайте нас у Facebook та Instagram