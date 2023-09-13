Apple презентувала лінійку iPhone 15: що нового і скільки коштує

Американська компанія провела за традицією презентацію нових моделей своїх смартфонів — iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro і 15 Pro Max. Трансляція велася на сайті Apple. Нагадаємо, що нещодавно Apple втратила 200 млрд доларів за два дні.

Дотримуючись нового закону Євросоюзу про уніфікацію зарядних портів електронних пристроїв, який був ухвалений Європарламентом у жовтні 2022 року, Apple була змушена відмовитися від своєї технології Lightning і замінити її на USB-C. Причому це нововведення торкнулося не тільки всіх модифікацій 15-ї моделі iPhone, а й навушників AirPods Pro 2.

Роз'єм USB-C

Корпус iPhone 15 Pro і 15 Max виконаний з титану, завдяки чому ці моделі стануть найлегшими pro-версіями з тих, що випускає Apple. Користувачам доведеться звикнути до відсутності кнопки перемикання режимів звуку. Цю функцію в нових моделях виконує спеціальна кнопка Action Button.

Нові iPhone оснащені чипом Ultra Wideband другого покоління. Apple стверджує, що він може втричі швидше підключатися до пристроїв, що знаходяться на відстані. У 15-й моделі з'явилася функція ізоляції голосу.

Тепер кілька слів про фотокамери. Роздільна здатність основної камери смартфонів — 48 мегапікселів. Старша модель iPhone 15 Pro Max отримала п'ятикратний оптичний зум і зручну функцію стабілізації, яка повинна забезпечити більш чіткі знімки. В iPhone 15 Pro залишилася камера з триразовим зумом. Старші моделі айфонів також отримали можливість знімати 3D-відео для подальшого перегляду на шоломі Vision Pro.

Глава компанії Тім Кук показує можливості нового iPhone

Задня поверхня корпусу iPhone 15 і 15 Plus матова. Флагманські модифікації представлені в чотирьох кольорах — чорний титан, білий титан, синій титан і «природний титан». Молодші моделі вийдуть у п'яти кольорах — рожевий, жовтий, салатовий, синій, чорний. Діагональ екрана iPhone 15 становить 6,1 дюйма, а 15 Plus — 6,7 дюйма.

Нарешті, про ціни. Модель iPhone 15 коштує від 799 доларів, 15 Plus — від 899 доларів, 15 Pro — від 999 доларів, 15 Pro Max — від 1199 доларів. Передзамовлення на нові моделі iPhone відкриється 15 вересня, продажі заплановані на 22 вересня.

Нагадаємо про найяскравіші новинки від Apple 2022 року, а також що компанія Apple покинула росію ще торік.

На фото в заголовку iPhone 15

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