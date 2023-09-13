Допоможе при проносах: просто приготуйте відвар з кори дуба

Кора дуба — міцний аргумент в стоматології, гінекології, дерматології! Її застосовують як протизапальний, в’яжучий і протигнильний засіб при запаленнях слизової оболонки рота, глотки і гортані, стоматиті, пародонтозі, флюсі, гастриті, при шлункових кровотечах, проносі, ентериті, захворюваннях шкіри. Внутрішньо приймають при надмірних місячних, пояснює фітотерапевт Андрій Пашов, який нещодавно розповідав про користь олії з виноградних кісточок.

«Кору з обережністю призначають тим, у кого спостерігалися проблеми з печінкою та нирками та є схильність до закрепів. При вагітності кору дуба доцільно застосовувати зовнішньо, якщо жінка має алергічні реакції на компоненти інших лікарських засобів. Однак слід виключити індивідуальну чутливість до діючих речовин кори дуба. Препарати кори дуба не можна вживати тривало. Часті полоскання ротової порожнини й горла можуть призвести до зниження нюху. А вживання всередину може спровокувати дублення слизової оболонки травного каналу. Також хочу нагадати, що самодіагностика та самолікування шкідливе для вашого здоров’я».

Якщо ж вам можна кору дубу, то почніть з настою.

«1 чайна ложка кори на 400 мл холодної кип’яченої води, настоюють 6−8 годин. Приймати по 2−3 столові ложки 3−4 рази на день. Жолудева кава: 1 чайну ложку подрібнених та підсмажених до почервоніння жолудів додати на 1 склянку окропу. Вживання — 1 склянка на день, за три прийоми, при хронічних катарах кишківника (проносах). Зовнішньо застосовують відвар кори — візьміть 40 грамів на 200мл окропу для примочок при опіках».

Раніше фітотерапевт радив приготувати диво-відвар з календули, що ефективно допомагає при гіпертонії.

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