Олія з виноградних кісточок: обов’язково допоможе при варикозі

Її називають також гормоном молодості через високий вміст біофлавоноїдів — рослинних поліфенолів, схожих по структурі на естрогени людини. В олії з виноградних кісточок природа сконцентрувала найцінніші вітаміни, мікроелементи, жирні кислоти, дубильні речовини. Ці компоненти запобігають розвитку атеросклерозу, знижують рівень холестерину в крові. Олія володіє протизапальними та бактерицидними властивостями, пояснює фітотерапевт Андрій Пашов, який раніше розповідав про цілющі властивості коріандру.

«Нерафінована олія виноградних кісточок холодного віджиму робить міцнішими судини, покращує їх еластичність, знижує концентрацію холестерину, зменшує ризик тромбозу. Її застосовують в лікуванні гіпертонії, ішемічної хвороби, серцевої недостатності, інсультів, інфарктів, тромбозів, атеросклерозу, ерозій шлунку, колітів, гастритів, гепатитів, холециститів, цирозу печінки, жовчо-кам'яної хвороби. Ефективно регенерує клітини шкіри (при опіках, порізах, ранах), лікує псоріаз, вугрі, трофічні виразки, піодермію».

При варикозі фітотерапевт рекомендує втирати олію виноградних кісточок легкими, масажними рухами, починаючи від кінчиків пальців і до стегон.

«Можна одночасно приймати масло внутрішньо. Один раз на день по 1 десертній ложці», — додає він.

Нагадаємо, раніше фітотерапевт радив ефективні засоби від болю в горлі.

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