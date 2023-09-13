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Події

Удар ворога по Одещині: в Офісі генпрокурора показали наслідки атаки рф на мирну інфраструктуру

12:05 13 вересня 2023
пожежа

Внаслідок удару військ росії по населених пунктах півдня Одеської області пошкоджено об’єкти припортової та цивільної інфраструктури, а також стоянка вантажного автотранспорту.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», -йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок атаки постраждали шестеро водіїв вантажівок та один місцевий житель. Усіх поранених госпіталізовано, один з водіїв перебуває у вкрай тяжкому стані.

Нагадаємо, що вночі 13 вересня ворог запустив по Одеській області, зокрема у напрямку південних районів цього регіону. Силами та засобами ППО ЗСУ під час відбиття масованої повітряної атаки ворога із застосуванням ударних дронів типу «шахед» було знищено 32 БПЛА.

За даними Генштабу, на цей момент в Україні вже знижено понад 4600 російських ударних дронів.

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