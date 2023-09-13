Здатна на це: акторка Дар’я Легейда здивувала сміливим зізнанням

Українська акторка, зірка серіалів «Кріпосна», «Сага» Дар’я Легейда, яка є дружиною актора Дмитра Сови, здивувала сміливим зізнанням. В інтерв’ю Аліні Доротюк вона розповіла, що її батько від початку війни захищає країну на фронті. Дмитро Сова, який служив у територіальній обороні, зараз проходить спеціальну воєнну підготовку у лавах ЗСУ.



*Акторка з батьком

Сама Дар’я активно займається волонтерствоv, збирає кошти на допомогу нашим захисникам. Акторка каже, що дуже переживає за своїх чоловіків і сама думає про те, що могла би також долучитися до лав захисників. За словами акторки, морально вона готова до цього, попри певні проблеми зі здоров’ям.

«Думаю про це щодня — мене так виховали. Я знаю, що здатна на це — і морально, і фізично була б, якби не проблеми з моїм здоров'ям. Моє коліно просто може зіграти дуже погану історію. Адже ти в такому разі несеш відповідальність не лише за своє життя, а й за тих, хто буде поруч з тобою. Зараз я цю відповідальність взяти не можу. Але якщо вже не буде важливо, здорове в тебе коліно чи нездорове, і тобі треба буде туди йти, бо це єдиний вихід, то я піду», — сказала акторка.



*Дар'я Легейда та Дмитро Сова

Нагадаємо, багато українських акторів, режисерів, людей мистецтва зі зброєю в руках захищають країну від російських агресорів. Також до лав ЗСУ долучився співак Віталій Козловський.

Нещодавно на фронті загинув актор Олексій Хільський.

Фото: instagram.com/daryaleheida

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