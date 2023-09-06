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«Військовий Мішлен»: Віталій Козловський показав, як вони з побратимами готують їжу на позиції

16:02 6 вересня 2023
Віталій Козловський

Популярний співак Віталій Козловський, який після короткої відпустки повернувся на військову службу, поділився побутом на лінії фронту. На своїй сторінці в інстаграмі він показав, як з побратимами готують їжу. Просто на позиції, в посадці, на газовому пальнику вони посмажили картоплю. До неї додали консерву та огірок з помідором.

«У нас тут кухня польова, миші польові. Донбаська корчма або мішлен по-Миколівськи», — розповів Віталій у сторіз.

Нагадаємо, Козловський був мобілізований у червні цього року. Після спеціальної підготовки він доєднався до лав штурмової бригади «Рубіж».

Раніше, артист показував свої «апартаменти» в окопі.

Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

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