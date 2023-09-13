Намагався злити ворогу місця розташування ППО: в Одесі затримано потенційного зрадника, прихильника «рашизму»

В Одесі, де було затримано розвідника з російського бандформування «Призрак», контррозвідка СБУ нейтралізувала прихильника рашизму, який шукав «виходи» на російські спецслужби, щоб «зливати» їм інформацію про українських захисників. Як повідомили у спецслужбі, спочатку фігурант звернувся до адміністратора одного з прокремлівських Телеграм-каналів, який поширює дані про переміщення Сил оборони України, а щоб здобути розвідінформацію, намагався «зламати» телефон своєї знайомої — української військової, чоловік якої є комбатом-артилеристом ЗСУ на східному фронті.

За даними слідства, жінка приїхала в Одесу з Краматорська, щоб провідати своїх близьких, і тимчасово зупинилась у знайомих. Дізнавшись, що вона служить у ЗСУ, фігурант чекав від спецслужб рф «інструкцію» як зламати гаджет захисниці.

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили російського інформатора і тим самим запобігли його злочинним намірам.

Крім того, у ході оперативних дій Служба безпеки отримала інформацію про причетність фігуранта до збору розвідданих про розміщення систем ППО на Одещині. Для пошуку геолокацій він регулярно об’їжджав область, а також «втемну» випитував відповідні відомості у своїх знайомих.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України («Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ»).

Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що днями було також затримано агента ФСБ, який із виправної колонії вербував коригувальників ракетних ударів по Львову.

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