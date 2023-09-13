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Пугачова і Галкін «втекли» від Мосейчук: що сталося

15:35 13 вересня 2023
Алла Пугачова з чоловіком

Легендарна співачка Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін — люди великої громадянської мужності, які не побоялися покинути росію після нападу військ безумця путіна на Україну.

Ці люди відмовились від комфортного життя у себе на батьківщині, щоб висловити протест проти дій безумного диктатора і зазнали багато нарікань з боку хейтерів.

Тому зараз, зрозуміло, не прагнуть нових переслідувань з боку російських «ура-патріотів», тому змушені різко звузити коло спілкування, навіть з прихильниками свого таланту, в тому числі і з України.

Про зустріч з Пугачовою та Галкіним у Юрмалі розповіла журналістка Наталія Мосейчук на своєму YouTube-каналі.

За словами Мосейчук, вона приїхала у Юрмаліу зі знімальною групою одразу після роботи на саміті НАТО в Литві, аби поспілкуватися з Вайкуле. Прогулюючись містом, Мосейчук з командою неочікувано зустріла зіркове подружжя Максима Галкіна та Аллу Пугачову з 9-річним сином Гаррі. Вони йшли сусідньою вулицею.

«Ми привіталися з ними. Попросили про інтерв'ю пана Максима. Вони сказали, що подумають, але поки вони не дають інтерв'ю. Ми представилися, що ми з України», — розповіла Мосейчук з колегами про зустріч з Галкіним та Пугачовою.

Судячи з відео, яке з'явилося на YouTube-каналі Мосейчук, Галкін та Пугачова намагалися ввічливо відповісти, проте, побачивши камеру, пришвидшили темп і пішли якомога швидше.

На щастя, журналістка поставилася з розумінням до реакції Галкіна та Пугачової.

«Коли родина висловила таку свою позицію, щодо України і своїм від'їздом з України вони її продемонстрували, то якось не хочеться втручатися в їхнє життя, влізати в їхній особистий простір. Підставляти їм камеру, або мікрофон. Ми з великою повагою поставилися до цих людей. Тому що для них це вже їхня громадянська сміливість виїхати з того кодла, в якому вони жили. В них непрості часи, вони отримують купу хейту. Вони все рівно ризикують. Ми знаємо, що такі режими, як радянський, або нинішній російський вони не пробачають таких вчинків. В них двоє дітей», — пояснила Мосейчук.

І висловила сподівання, що інтіерв'ю обов'язково відбудеться після нашої Перемоги у війні.

Нагадаємо, що Галкін висвітлює криваві злочини російських окупантів на українській землі в своєму Instagram. Зокрема, місяць тому шоумен розповів у фотоблогу про російську ракету, яка влучила по центру Чернігова. Галкін написав про 6-річну Софійку, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу центру міста.

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