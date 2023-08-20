Дитина більше не посміхнеться: Максим Галкін прокоментував вбивство росіянами 6-річної дівчинки у Чернігові

Чоловік Алли Пугачової, гуморист Алли Пугачової Максим Галкін, як і Софія Ротару, прокоментував кривавий ракетний удар по Чернігову, 19 серпня, який здійснили російські окупанти.

На сторінці в Instagram Галкін розмістив фотографію драмтеатру до та після того, як у нього потрапила російська ракета. В коментарі шоумен написав про 6-річну Софійку, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами центру Чернігова.

«Літо, серпень, вихідні, місто, центр, театр, діти, смерть. Дівчинка маленька усміхалася, жила, сподівалася, сміялася, незважаючи ні на що, ми не вибираємо час дитинства, ракети летять і летять, сирени виють, а дитинство йде, живе маленька людина на порозі нового великого життя, а цій маленькій тендітній людині дорослі дядьки в медальках кажуть, мовляв, не буде в тебе цього великого життя, у нас інші плани, сьогодні твій останній день, супутні втрати», — прокоментував шоумен.

Він зізнався, що не має сил дивитись на усмішку загиблої дитини і не може навіть показати її фото, адже її близькі можуть випадково відкрити телефон, а з чужого телефону вона дивиться на них, а їм і так важко.

«Чому їхня дівчинка в тисячах чужих телефонів? Тому що вона тепер супутня втрата. Супутня. Що за шлях такий, яким такі втрати? Куди йдемо? Дяді міністру видніше. А може він теж не знає, що за шлях. Він так себе заспокоює», — написав Галкін.

Також артист пригадав, як колись виступав у драмтеатрі, куди поцілила російська ракета, і висловив співчуття мешканцям Чернігова:

«Гарний театр, ще тримається після удару, я в ньому колись виступав, жартував, люди сміялися, кожен театр жива душа, я так відчуваю. Наче стіни, камінь, а жива душа. Стільки людей землею ходять, на кнопочки натискають, а душі мертві. А цей театр має душу живу і житиме», — зазначив Галкін.

Як відомо, 19 серпня, вранці російські окупанти здійснили ракетний удар по центру Чернігова. Ракета впала поруч з драмтеатром. Внаслідок обстрілу загинуло семеро людей. Кількість постраждалих зросла до 148. З них у лікарні залишається 41 людина.

Фото polskieradio. pl

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