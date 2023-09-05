«Ми вже вдома»: Алла Пугачова з сімейством повернулися до Ізраїлю і зайнялись збором винограду (відео)

Виконавиця хіта «До побачення, літо!» Алла Пугачова, яка нещодавно втерла носа хейтерам продажем «замку» під москвою, завершила свій відпочинок у Латвії.

На прощання з Юрмалою Примадонна зробила «прощальне фото» в колі друзів і разом з осінньою прохолодою повернулася до ізраїльського містечка Герцлія, де вже наступного дня стала збирати виноград.

«У нас дозрів виноград, — похвалився гуморист Максим Галкін. — Гаррі збирає. Ми вже повернулися додому і збираємо…»

Після цих слів гуморист зробив паузу, після якої дорікнув синові.

«Ой! Гаррі, ти його розсипав. Я наступив», — сказав Максим.

Потім артист все ж таки перевів телефон на виноград.

«Погляньте на цю красу! А смачний який! Солодкий!» — запевнив комік.

А після збору «врожаю» Максим і Гаррі пішли на пляж, який знаходиться за 20 хвилин ходу від їхнього будинку, де вже тато розсмішив сина: він став під душ купатися, забувши зняти окуляри.

На щастя, все закінчилось добрим сміхом, після чого стало зрозуміло, що сімейство насправді повернулося додому.

Про те, що родина Галкіна-Пугачової добре почувається в Ізраїлі не один раз казали друзі зіркової пари.

Сама Примадонна стала виглядати набагато молодшою та свіжішою. Багато з тих, хто її знає, зазначають що співачка справді перебуває у чудовій формі.

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