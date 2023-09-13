Чудовий порятунок: альпініст упав із висоти 600 метрів, але вижив і нічого не зламав

У Новій Зеландії альпініст зірвався з гори Таранакі і пролетів униз схилом близько 600 метрів. При цьому він отримав лише легкі забої. Західні ЗМІ називають цей випадок «чудесним порятунком». Експерти кажуть, що чоловікові справді пощастило — сніг на гірських схилах підтанув і пом'якшив падіння. Нагадаємо, що нещодавно в горах Південної Каліфорнії було знайдено тіло раніше зниклого безвісти відомого британського кіноактора Джуліана Сендза, який був досвідченим альпіністом.

Альпініст піднявся на вершину Таранакі у складі групи 9 вересня близько полудня за місцевим часом. Несподівано він послизнувся, зірвався вниз і незабаром зник з поля зору. Один із його товаришів почав спускатися, щоб спробувати допомогти тому, хто впав.

Того ж дня сходження на гору здійснював один із місцевих гірських рятувальників. Він приєднався до пошуків. Спільними зусиллями альпініста вдалося знайти.

За даними Ради з безпеки гірського туризму Нової Зеландії, Таранакі вважається однією з найнебезпечніших у країні. Це згаслий вулкан, що стоїть окремо на західному узбережжі Північного острова.

«Його відокремленість від інших гір, близькість до узбережжя і географічне розташування зумовлюють найшвидше мінливі та найсуворіші погодні умови в Новій Зеландії. Погода в поєднанні зі складним ландшафтом створює унікальні умови, найменша помилка може призвести до трагедії», — пояснила місцева влада.

Дійсно, 2021 року з вершини Таранакі впали два альпіністи. Обидва загинули.

Раніше «ФАКТИ» писали, що сходження льодовика в Альпах призвело до загибелі щонайменше шести людей.

На фото в заголовку гора Таранакі

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