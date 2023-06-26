У горах на півдні Каліфорнії, де взимку зник Джуліан Сендз, знайшли людські останки

Американські ЗМІ повідомили, що в горах Південної Каліфорнії туристи знайшли людські останки. Саме в цьому районі в середині січня зник безвісти відомий британський кіноактор Джуліан Сендз. Нагадаємо, 65-річний Сендз вирушив у гори сам. Він був досвідченим альпіністом і часто робив сходження в горах Каліфорнії.

Проте цього разу щось пішло не так. Джуліан зник 13 січня в горах Сан-Габріель, приблизно за 80 км на північний схід від Лос-Анджелеса. У цьому районі було негайно розпочато пошуки, але наземні групи були відкликані через день через ризик сходження лавин та погані умови стежки. Потім пошуки поновили, проте результату вони не дали.

І ось 24 червня близько 10 години ранку за місцевим часом група туристів зв'язалася з офіційними особами, щоб повідомити про виявлення тіла, яке потім було доставлено до офісу коронера для впізнання. Про це йдеться у заяві департаменту шерифа округу Сан-Бернардіно.

Як повідомляє Reuters, тепер залишається чекати на висновки експертів. В якому стані було знайдено тіло, поки не зрозуміло. Ймовірно, знадобиться тест ДНК.

Джуліан Сендз народився у Британії. Там актор розпочав кар'єру. У 1985 році знявся у головній чоловічій ролі у фільмі «Кімната з видом» разом Геленою Бонем Картер. Стрічка стала культовою. Сендз вирішив продовжити кар'єру в Голлівуді та переїхав до США.

Джуліан зіграв у кількох фільмах, які досі популярні: містична дилогія «Чорнокнижник», драма «Залишаючи Лас-Вегас», фільм жахів «Арахнофобія», антивоєнна драма «Поля смерті».



Нагадаємо, взимку опинився у лікарні у критичному стані зірка Голлівуду Джеремі Реннер. Актор отримав тяжку травму під час збирання снігу. Пізніше Реннер, який мав понад 30 переломів, розповів, як відновлюється після аварії.

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