Як перестати боятися підвищеного серцебиття: лікар дає дієві поради

У вас на фоні тривожності постійно підвищене серцебиття? Ви здали аналіз крові, анемії немає, феритин в нормі, гормони щитоподібної залози в нормі. Зробили УЗД серця, ЕКГ, проте серцебиття є. Але переживати не варто, пояснює невролог та психотерапевт Євген Скрипник, який раніше пояснював, що робити при дистимічному розладі.

«Пульс нормальним вважається в стані спокою 56−100 ударів за хвилину. Підвищення серцебиття є нормою при хвилюванні, при фізичних навантаженнях, при заняттях спортом, при занятті сексом, при підйомі на поверхи по східцям, при просто ходьбі, але ж при цих заняттях ми не панікуємо і не вимірюємо пульс. Ніяким чином серце не зношується, коли часто б"ється, немає запрограмованих ударів за життя, це черговий міф.

Тому хай б"ється, не переживайте".

Тахікардія, додає лікар, через те, що ви тривожитесь, і серце намагається більше виштовхувати крові до м"язів, щоб вони були сильнішими, щоб краще «битися або тікати від мамонта».

«Потрібно робити частіше те, що призводить до посилення серцебиття, організм буде звикати до цього і потім не буде помічати. Тобто це заняття (регулярні) спортом, кардіонавантаження (щоб ваше серце билося від навантаження).

Можна також звикати за допомогою пульсоксиметра або тонометра. Ви вимірюєте пульс в стані спокою і робите інтенсивно 20−40 присідань, або стрибаєте на місці 10 хвилин і вимирюєте пульс (він у вас буде підвищений). А потім вимірюєте знову через 30 хвилин і він у вас буде нормальним. І так кожного дня мінімум 3 тижні, і у вас виникає толерантність до високого пульсу, тобто ви будете розуміти, що він може при навантаженні підвищуватися і нічого тут страшного немає. І коли буде так, ви вже не будете так реагувати, панікувати".

Раніше «ФАКТИ» писали про зв’язок повноцінного сну та уповільнення старіння.

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