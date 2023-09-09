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Здоров'я та медицина

«Ця помилка змусить вас старіти швидше», — лікар

21:33 10 вересня 2023
сон

Повноцінний нічний сон має першорядне значення для тих, хто хоче вповільнити старіння. Саме неякісний сон може змусити вас старіти швидше. Доктор Ніл Полвін, лікар з довголіття та регенеративної медицини, розповів про важливість нічного відпочинку в інтерв'ю CNBC.

Він розділив старіння на дві категорії: внутрішнє та зовнішнє. На його думку, внутрішнє старіння зумовлене генетичними факторами, в той час як зовнішнє старіння може бути пов'язане з вибором способу життя, таким як вживання алкоголю, куріння, дієта, фізичні вправи та управління стресом.

Доктор Полвін зазначив, що якісний сон — це ключ до здорового життя. Пояснюючи, чому сон важливий, він сказав: «У нашому швидкоплинному житті сном часто жертвують, чи то за власним бажанням, чи то через необхідність. Ця помилка змусить вас старіти швидше. Коли ми спимо, організм зцілює себе сам. Сон від семи до восьми годин на добу допомагає поліпшити здоров'я клітин і тканин, когнітивні функції, імунітет, рівень енергії та метаболізм».

Дефіцит сну, викликаний в тому числі й внаслідок хронічного стресу через війну, може спричинити низку проблем зі здоров'ям, включаючи підвищений кров'яний тиск, депресію, ожиріння, інсульт, діабет і хвороби серця. За його словами, нестача сну може викликати зморшки і передчасне старіння шкіри, когнітивні порушення і ослаблення імунітету.

Лікар зазначив, що послідовний графік сну, обмеження кофеїну та алкоголю, а також створення розслаблювального режиму перед сном зроблять вашу спальню справжнім святилищем.

Раніше лікар-психотерапевт Євген Скрипник пояснив, як уберегтися від сонного паралічу.

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