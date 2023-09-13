У другий вівторок місяця, 13 серпня, представники багатьох знаків зодіаку зможуть розпочати підйом кар'єрними сходами, вважають астрологи.

Сьогодні головне — зосередитися на важливому та рухатись у заданому напрямку. Не виключена пропозиція про зміну роботи чи участь у якихось нових проєктах. Також можуть нагадати себе старі друзі, причому такі зв'язки виявляться корисними, прогнозують фахівці.

Овен

Успіхи можливі, проте для того, щоб досягти їх, потрібні організованість, дисципліна та серйозність. Навколишнім частіше звичайного потрібна ваша допомога; будьте готові пожертвувати своїми інтересами заради блага інших людей. У Овнів можливі фінансові втрати і невдалі покупки.

Деякі представники знака, схильні до надмірного марнотратства, ризикують залишитися на мілині. Сприятливий день для романтичних побачень та дружніх зустрічей. Легко зав'язуються знайомства, ви багатьом подобаєтеся, почуваєтеся комфортно, якщо раптом опиняєтесь у центрі уваги.

Телець

Плідний день, який чудово підходить Тельцям для того, щоб навести лад не тільки у своїх, а й у чужих справах. Можливі значні грошові надходження, вигідні угоди. Можна розпочинати роботу над новими проєктами, вони будуть успішними. Вдасться знайти союзників та однодумців, деякі ваші починання отримають підтримку впливових людей.

Ви доброзичливі та життєрадісні — ці якості допомагають вам завойовувати симпатії оточення. Цього дня стосунки зав'язуються швидше дружні, ніж романтичні, але трохи пізніше ви зможете направити їх в інше русло.

Близнюки

Стійкість і твердість допоможуть подолати будь-які перепони, життєрадісність та оптимізм не покинуть навіть у найскладніші моменти. Ви наполегливі і впевнені у своїх силах; ніхто не зіпсує вам настрою, ніщо не змусить вас зійти з обраного шляху. За такого настрою досягнення можуть бути воістину колосальними.

Але, на жаль, деяким Близнюкам не вистачає працьовитості. Можна займатися домашніми справами, проте потрібно простежити за тим, щоб вони не захопили вас: залиште час і на приємне спілкування зі старими друзями.

Рак

Ракам не варто експериментувати та ризикувати, краще віддати перевагу перевіреним та надійним методам роботи. Рекомендується навести лад у справах, зосередитися на вирішенні поточних завдань, на якийсь час відклавши грандіозні плани.

Ви обережні у ділових відносинах, і це допомагає уникнути багатьох труднощів. А ось в особистому житті вітаються щирість та відкритість. Чим голосніше ви заявляєте про свої бажання, тим вища ймовірність, що вони збудуться. У другій половині дня можливі приємні сюрпризи.

Лев

Вдалий день для прояву лідерських якостей та організаторських здібностей. Вам вдається керувати та надихати, ви без страху берете на себе відповідальність за інших. Винахідливість і цілеспрямованість дозволяють здобувати перемоги там, де інші неодмінно зазнали б невдачі.

Цей день підходить Левам для співпраці та спільних дій, причому ця тенденція поширюється не лише на професійні, а й на особисті стосунки. Вітається прояв ініціативи. Гостра інтуїція допомагає уникнути непотрібного ризику.

Діва

У Дів ймовірні успіхи у роботі. Сьогодні ви особливо серйозні та відповідальні, схильні обмірковувати кожен свій крок, діяти гранично обережно. До того ж вам щастить: вдається опинитися у потрібний час у потрібному місці, це допомагає швидко досягати успіхів.

Вчасно надходить потрібна інформація та й підказкам інтуїції можна довіряти. Ви приймаєте правильні рішення та швидко втілюєте їх у життя. Відносини з близькими можуть змінитися, стати теплішими та довірливішими. Сварки та розбіжності малоймовірні.

Терези

З'являється багато нових ідей. Ними можна ділитися не лише з перевіреними союзниками, а й потенційними партнерами. Ви зненацька отримаєте підтримку, завдяки якій зможете реалізувати сміливий, неординарний задум. Сприятлива фінансова ситуація, покупки та інвестиції будуть вдалими, доходи можуть помітно зрости.

День підходить Терезам для спілкування з цікавими людьми, що відрізняються неординарним поглядом на речі. Не виключено знайомство, яке переверне ваше життя з ніг на голову. Головне — не боятися змін.

Скорпіон

Ви дієте енергійно і жорстко, намагаєтеся якнайшвидше вирішити всі питання, що виникають, і досягаєте успіху в цьому. Хтось може засуджувати вашу поведінку, але це не завадить вам досягти поставленої мети. Можна будувати довгострокові плани: вам вдається правильно оцінити свої сили та заручитись підтримкою людей, які зможуть надати вам допомогу.

День підходить для спілкування Скорпіонам, тому бажано більше бути на людях. На світському заході вдасться зав'язати цікаві знайомства. Особисті відносини розвиватимуться гармонійно, якщо ви керуватиметеся здоровим глуздом, а не емоціями.

Стрілець

Насичений, цікавий та неспокійний день. Намагайтеся не хвилюватися через дрібниці: переживання можуть завадити вам рухатися вперед. На роботі вам вдається створити сприятливу емоційну атмосферу, яка б сприяла плідній співпраці. Не виключено, що людина, яка тривалий час заважала вам досягти успіху, сьогодні змінить свою позицію і почне вас підтримувати.

У Стрільців можливі розбіжності у сім'ї, суперечки з коханою людиною. Однак ви не дозволите конфлікту прийняти серйозний характер, постараєтеся вирішити всі проблеми якнайшвидше і досягнете успіху в цьому.

Козоріг

Можна і треба діяти рішуче. Наполегливість та впевненість у своїх силах допомагають вам справити потрібне враження на впливових людей, заручитися їхньою підтримкою. Колеги та партнери довіряють вам — постарайтеся не обдурити їхні очікування. Можна підписувати договори, зокрема й довгострокові.

Питання особистого характеру, навіть найскладніші, ви вирішуєте легко та невимушено. Збоку може здатися, що Козорогам дуже щастить, насправді ж ви просто отримуєте те, чого давно прагнули, і всі успіхи є результатом докладених зусиль.

Водолій

Вдалий день для того, щоб поспілкуватися з людьми, на яких ви хотіли б справити сприятливе враження: сподобатися оточенню буде неважко. Також день підходить Водоліям для відвідування світських заходів, офіційних урочистостей. Всі ваші висловлювання будуть доречними, всі вчинки викличуть повагу.

З'являються нові захоплення та інтереси, ваш кругозір стрімко розширюється. Можна розпочинати вивчення іноземної мови, записуватись на якісь курси. Вечір підходить для романтичного побачення. Дайте волю фантазії, і вона стане незабутньою.

Риби

З'являються нові справи та завдання, проте ви не повинні сумніватися в тому, що з усім чудово впораєтеся. Щось виходить просто само собою, заради решти доводиться попрацювати, але у будь-якому випадку ви залишаєтеся у виграші. Деякі Риби отримають цікаві ділові пропозиції.

Слушний день для вирішення майнових та фінансових питань, можливі грошові надходження та вдалі покупки. Ви обережні та уважні, не піддаєтеся спокусам, а тому уникаєте багатьох проблем, з якими стикається оточення.



Також представникам всіх знаків зодіаку варто пам'ятати, що 13 вересня, за Східним календарем, день Дерев'яного Собаки.

Дерев'яний Собака — істота, що особливо стимулює творчість, креативність і турботу про оточуючих своєю енергією. Цей конкретний представник Собаки відзначається найвищим рівнем креативності в своєму виді. Він вміє ефективно реалізовувати ідеї, спрямовані на поліпшення життя своєї сім'ї.

«Якщо ви одинокі, то можете здивувати свою кохану половинку романтичною вечерею, яку ви готуватимете самостійно. Якщо ж у вас є чоловік або дружина, ви можете змінити звичайні плани і вирушити до ресторану разом», — радять знавці Східної астрології.

Також вони радять на роботі зробити приємність своєму колезі. Ця дрібниця напевне розірве монотонію робочого оточення і призведе до більш сприятливих взаємин.

Подейкують, що люди, які народилися у день або рік Собаки, люблять гуляти на природі.

Крім того, вони дуже добрі і легко прощають оточенню не дуже гарну поведінку.

Втім, це, звичайно, справедливо не для всіх народжених у цей день, і вимагає глибоко індивідуального підходу.

Також нагадаємо, що 15 вересня 2023 року о 04:40 за київським часом в небі з'явиться перший осінній молодик першого місяця осені. І подарує представникам трьох знаків зодіаку неймовірну удачу.

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