Грошовий торнадо на підході: яким знакам зодіаку пощастить з фінансами на тижні до 17 вересня

Тиждень, який завершиться у неділю, 17 вересня, буде сприятливим для представників багатьох знаків зодіаку, вважають знавці руху небесних тіл.



Водночас найбільш сприятливим цей час виявиться до людей, що народились у трьох сузір'ях, пише «Мета».

Овен

Тримайте себе в руках і намагайтеся не вирушати в місця, де є привабливі речі. Є велика ймовірність, що ви спустите всі гроші на дрібнички.

Телець

Залишайтеся стриманими і тренуйте свідомість, адже на вас чекатимуть спокуси буквально на кожному кроці.

Близнюки

Відкладайте кожну зайву копійку, щоб не опинитися зненацька перед можливими негараздами.

Рак

На вас очікує отримання спадщини, виграш у лотерею або велика премія від керівництва, тому можете планувати відпустку де-небудь у шикарному місці.

Лев

На жаль, ваш гороскоп фінансів на тиждень нічого доброго не віщує. Однак і суттєвого провалу не передбачається.

Діва

Вас попереджають про втрату величезної суми. Це може бути пов'язано з обвалом курсу валют, зміною вартості акцій або економічними потрясіннями.

Терези

Будьте готові опинитися у справжньому грошовому торнадо. Засмокче вас у нього ближче до середини тижня, але великі гроші передбачають і більшу відповідальність, тож зберігайте розсудливість.

Скорпіон

Вам настійно рекомендують забути про будь-які покупки. Навіть дрібні придбання можуть створити дірку, через яку всі заощадження витечуть за кілька днів.

Стрілець

Ваш грошовий потік почне посилюватися за рахунок розширення бізнесу, тому задумайтеся над залученням додаткових партнерів у ваше підприємство.

Козоріг

Економте настільки, наскільки це взагалі можливо. Всесвіт не збирається підносити вам грошові сюрпризи, а ось вимагати платити за рахунками може.

Водолій

Є велика ймовірність несподіваних витрат, тому не плануйте дорогих покупок.

Риби

Протягом тижня у вашому житті не відбудуться ні фінансові злети, ні грошове падіння, тому можете розслабитися і зі спокійною душею зустріти стабільність.

Нагадаємо, кінець вересня буде щасливим та успішним для чотирьох знаків зодіаку.

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