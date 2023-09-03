Алла Пугачова перебуває у чудовій формі: відомий телеведучий розкрив секрет краси Примадонни
Незважаючи на те, що минулого року виконавиця хіта «Мільйон червоних троянд» Алла Пугачова залишила росію, глядачі продовжують активно обговорювати новини із життя співачки, адже, як виявилося, в рф не залишилося справжніх зірок.
Так, минулими вихідними, «головною темою» для обговорень стала «свіжість» зовнішнього виду Примадонни.
Цю тему задав «історик моди» Олександр Васильєв, який після нападу кремлівського диктатора також залишив рф і зараз проживає в Парижі.
В інтерв'ю виданню МК він заявив, що бачив Аллу Пугачову зовсім недавно, і що вона справді перебуває у чудовій формі.
«Алла шикарно виглядає! Вона стала, як порцелянова статуетка! Гладка шкіра, дуже гарний макіяж. Алла виглядає привабливішою, ніж у ті часи, коли виступала на сцені. Мені вона дуже сподобалась», — вважає Олександр Олександрович.
В інтерв'ю мистецтвознавець не захотів коментувати чутки, що завзято циркулюють в Інтернеті, про те, що Алла Борисівна зважилася на пластику. На думку колишнього ведучого шоу «Модний вирок» на Першому каналі, це особиста справа кожного.
Секрет же успіху Алли Пугачової, вважає Васильєв — у регулярному догляді за шкірою. Звичайно, гроші дозволяють Примадонні купувати найкращу косметику та креми, але й у середньому сегменті можна знайти гарні та гідні варіанти.
«Її секрет у тому, що вона добре стежить за своєю шкірою. Догляд за шкірою — це запорука жіночої краси. Багато жінок про це забувають, а дарма», — вважає історик моди.
Васильєв радить усім жінкам перед сном наносити на обличчя емульсії та завжди змивати макіяж на ніч. Тоді шкіра точно скаже «дякую» і віддячить відсутністю зморшок.
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