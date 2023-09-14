Українські дрони влаштували переполох у Криму: під Євпаторією потужні вибухи, у Чорному морі атакований військовий корабель рф

Ніч на четвер, 14 вересня, в окупованому росією Криму, де напередодні ЗСУ пошкодили великий десантний корабель і підводний човен у доках, видалася неспокійною.

У міноборони росії повідомили про «спробу атакувати п'ятьма морськими безекіпажними катерами патрульний корабель Чорноморського флоту „Сєргєй Котов“ в акваторії Чорного моря», заявивши, що всі морські БПЛА «знищені вогнем зі штатного озброєння корабля».

Також в оборонному відомстві країни-окупанта заявляли й про атаку безпілотниками літакового типу, стверджуючи, що «черговими засобами ППО знищено одинадцять безпілотних літальних апаратів над територією Республіки Крим».

Тим часом паблік «Кримський вітер» розмістив фото та відео, на яких показано вибухи в районі Євпаторії.

Стверджується, що вибух та величезний стовп диму спостерігався в районі Заозерного.

Місцеві жителі писали про проліт БПЛА через Заозерне у бік Євпаторії. У мережу виклали кілька відео, на яких зафіксовано потужний вибух.

Також пишуть, що над Євпаторією було збито БПЛА і не виключають, що «приліт» міг прийтись по базі ППО між Молочним та Затишним.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про атаку дронів на завод під російською Твер'ю, на якому виробляють продукцію для авіації та космосу.

Фото «Кримський вітер»



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