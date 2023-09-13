Не тільки Севастополь: під Твер’ю дрон атакував завод, який виготовляє продукцію для авіації та космосу

В ніч на 13 вересня гучно було не тільки в тимчасово окупованому Севастополі. Невідомий дрон атакував «Редкінський дослідний завод» у Тверській області росії. Підприємство займається виробництвом унікальної продукції для авіації та космічної промисловості.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

«За попередніми даними близько 4 ранку невідомий БПЛА впав на території складу, який у заводу орендує компанія „Спецнефтьпродукт“. В результаті вибуху було пошкоджено одну порожню цистерну, а також розбито вікна найближчої будівлі на території заводу. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.

Факт атаки безпілотника підтвердив місцевий губернатор Ігор Руденя. Традиційно повідомляється, що дрон був успішно збитий, хоч і впав на території стратегічного підприємства, де пошкодив цистерну, яка лише випадково опинилася порожньою.

З матеріалів у мережі відомо, що Редкінський дослідний завод є одним з найстаріших підприємств хімічної промисловості росії. Там виробляють хімічну продукцію для потреб авіаційної та космічної промисловості.

Зазначимо, що останніми місяцями в росії постійно відбуваються пожежі та атаки дронів, зокрема, у більшості випадків епіцентром НП стають заводи, пов'язані з виробництвом для оборонного комплексу рф.

Наприклад, у середині серпня стався вибух на Загорському оптико-механічному заводі в місті Сергієв Посад Московської області, де, ймовірно, загинуло понад 10 людей. Також у підмосковному Ногінську спалахнула масштабна пожежа на складі з лакофарбовими матеріалами 21 серпня.

Окрім того, російську столицю постійно атакують безпілотники. При цьому в українській розвідці вже попередили мешканців Москви, що розслаблятися навряд чи варто, кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.

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