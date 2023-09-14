Це вже вирішено: Alyosha здивувала несподіваними змінами в житті
Популярна співачка Alyosha, дружина лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі, яка нещодавно з трьома дітьми повернулася зі США до України, здивувала несподіваними змінами в житті. Вона заявила, що після довгих розмірковувань вирішила змінити своє сценічне імя. За словами артистки, це вона вирішила остаточно, питання лише в новому псевдонімі та в часі. Бо ж процедура переоформлення є досить непростою.
«Сиджу і думаю над тим, що багато фанів, багато прихильників моїх давно мені з любов'ю, ніжно і лагідно пишуть: „А не хотіли б ви змінити свій псевдонім?“. Я думаю про це і думаю вже досить давно. Це досить тяжкий процес буде. Я таки вирішила, що це треба зробити», — поділилася Alyosha.
Вона не приховує, ще не знає, під яким іменем виступатиме. Тож попросили допомоги у прихильників, щоб вони порадили свої варіанти.
«Але у мене є запитання! На який змінити Alyosha? Це запитання поки найскладніше, напевно. Тому я прошу вашої допомоги. Підкажіть, накидайте свої ідеї, як би ви хотіли чути співачку, яка зараз перед вами? З яким іменем ви хотіли її чути? Сценічним іменем?» — попросила співачка.
Передплатники активно відгукнулися в коментарях. Їхні думки розділилися. Одні вважають, що не потрібно нічого змінювати, бо це вже історія, образ, який полюбили фани. Інші радять нічого не вигадувати, а виступати під своїм імям — Олена Тополя. Також пропонують називатися як Олексія, Олекса, TOPOLENA, Тополька.
Нагадаємо, нещодавно Alyosha разом з артистом Emigrant презентувала спільний кліп «Сила України» (The power of Ukraine).
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