Привіт від Ані Лорак: на збитому над Євпаторією дроні виявили цікавий напис (фото, відео)

Один із безпілотників, який атакував окупований росією Крим і впав у Євпаторії, ніс на крилі слова подяки співачці Ані Лорак, яка давно живе в росії та мовчить з приводу агресії рф в Україні. Більше того, їй періодично доводиться виправдовуватися з приводу «допомоги ЗСУ».

За повідомленнями очевидців, як пише «Меш», безпілотник упав у Євпаторії біля житлових будинків на вулиці Демишева. На уламку чітко видний напис: «Ані Лорак, дякую за борт!»

Прилеглу до місця падіння дрона територію оточили.

Інтернет-користувачі припускають, що таким чином співачку «підставляють».

Нагадаємо, що російське міноборони відрапортувало про знищення всіх 11 БПЛА літакового типу та 5 морських дронів. Тим часом кримські паблики викладали у мережу відео з величезним стовпом диму в районі Євпаторії та повідомляли про вибухи.

Фото — скріншот

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