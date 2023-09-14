Сергій Бабкін після скандалу випустив «зраду», чим ще більше обурив українців

Артист Сергій Бабкін, якого розкритикували за виконання російськомовної пісні під час гастролів у США, відповів на закиди. Своє ставлення до ситуації він висловив у новій пісні «Зрада». Заспівав українською, проте текст обурив українців. Сергій висміяв хейтерів та зазначив, що люди почали плутатися у термінах:

«Не маєш в себе вдома в шафі вишиванку — зрада.

Сало й банош не їси, не пʼєш горілку — зрада.

Помада така, як у Пугачової Алли — зрада.

Нема зради в снарядів, що бʼють по р*сні градом.

Малеча дивиться в ютюбі «Смешарики» — зрада.

Випало з рота «прошу прощения» — зрада.

У тебе «Заметки» в Айфоні, не «Нотатки» — зрада.

Бійцям на передку байдуже — треба или надо.

А чи не заплуталися ми, рідні, у термінах?

А чи не зазираємо таким чином у темряву?

Чи не надто забагато сил іде заради зради?

Чи не стаємо ми нацією, схожою на стадо?"

У мережі відреагували на такі слова. Називають неприпустимим маніпуляцій мовним питання на фронті. Користувачі вважають, що артист намагається виправдатися на перекласти відповідальність.

В коментарях пишуть:

«Використання солдатів на фронті для виправдання маніпулятивних тверджень — це дно», «Какая разніца» стайл".

«Ось Бабкін і показав, як ставиться до співгромадян», «Тобто ти був на дні і тут ти вирішив пробивати дно далі».

«Час єднання з росіянами на будь-яких рівнях закінчився. час толерування всього російського закінчився. ви або це приймаєте, або просто шкодите українцям. дуже шкода, що вибрали останнє».

«О! То у нас якісь неправильні критерії зради були? Зараз нам Сергій з Німеччини розкаже на що ми маємо право ображатися, а на що ні? Саме час, Сергію, саме час!»

Щоправда, Бабкін ігнорує негативні відгуки.

Нагадаємо, Сергій Бабкін на початку повномасштабного вторгнення з дружиною та дітьми виїхав за кордон. Вони оселилися в Австрії. Лише у листопаді 2022 року він виступив у рідному місті — Харкові.

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