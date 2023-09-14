Сергій Бабкін після скандалу випустив «зраду», чим ще більше обурив українців
Артист Сергій Бабкін, якого розкритикували за виконання російськомовної пісні під час гастролів у США, відповів на закиди. Своє ставлення до ситуації він висловив у новій пісні «Зрада». Заспівав українською, проте текст обурив українців. Сергій висміяв хейтерів та зазначив, що люди почали плутатися у термінах:
«Не маєш в себе вдома в шафі вишиванку — зрада.
Сало й банош не їси, не пʼєш горілку — зрада.
Помада така, як у Пугачової Алли — зрада.
Нема зради в снарядів, що бʼють по р*сні градом.
Малеча дивиться в ютюбі «Смешарики» — зрада.
Випало з рота «прошу прощения» — зрада.
У тебе «Заметки» в Айфоні, не «Нотатки» — зрада.
Бійцям на передку байдуже — треба или надо.
А чи не заплуталися ми, рідні, у термінах?
А чи не зазираємо таким чином у темряву?
Чи не надто забагато сил іде заради зради?
Чи не стаємо ми нацією, схожою на стадо?"
У мережі відреагували на такі слова. Називають неприпустимим маніпуляцій мовним питання на фронті. Користувачі вважають, що артист намагається виправдатися на перекласти відповідальність.
В коментарях пишуть:
«Використання солдатів на фронті для виправдання маніпулятивних тверджень — це дно», «Какая разніца» стайл".
«Ось Бабкін і показав, як ставиться до співгромадян», «Тобто ти був на дні і тут ти вирішив пробивати дно далі».
«Час єднання з росіянами на будь-яких рівнях закінчився. час толерування всього російського закінчився. ви або це приймаєте, або просто шкодите українцям. дуже шкода, що вибрали останнє».
«О! То у нас якісь неправильні критерії зради були? Зараз нам Сергій з Німеччини розкаже на що ми маємо право ображатися, а на що ні? Саме час, Сергію, саме час!»
Щоправда, Бабкін ігнорує негативні відгуки.
Нагадаємо, Сергій Бабкін на початку повномасштабного вторгнення з дружиною та дітьми виїхав за кордон. Вони оселилися в Австрії. Лише у листопаді 2022 року він виступив у рідному місті — Харкові.21