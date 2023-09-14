ППО Москви перезавантажено для захисту від безпілотників, — розвідка

Для захисту від атак українських безпілотників росія перезавантажила свою протиповітряну оборону навколо москви, повідомляє Великобританія.

«З початку вересня 2023 року російські системи протиповітряної оборони SA-22 були розміщені навколо столиці на підвищених вежах і пандусах, — повідомило Міністерство оборони в Лондоні у своєму щоденному зведенні. - Метою було покращити захист від атак безпілотників, яким наразі піддається місто».

Нагадаємо, що вже з грудня 2022 року і після атак на російські авіабази в Енгельсі та Рязані росія розгорнула систему протиповітряної оборони «Панцир» (код НАТО: SA-22) також на дахах громадських будівель у москві. Передбачалося, що це дозволить виявляти і захищати так звані дрони-камікадзе. Однак, як додали в Лондоні, це, ймовірно, був захід зі зв'язків з громадськістю, щоб заспокоїти громадян і продемонструвати, що влада тримає загрозу під контролем.

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