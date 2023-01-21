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«Гра напоказ»: експерти пояснили, навіщо у Москві на дахах будівель розміщують системи ППО (відео)

13:56 21 січня 2023
ЗРК Панцир у москві

Росіяни розмістили системи ППО в москві та передмістях після атаки дронів на авіабази під Рязанню та в Енгельсі.

Про це пише агентство «Блумберг», посилаючись на інформовані джерела.

Нагадаємо, що декількома днями раніше в мережі стали з'являтися фото з російськими комплексами протиповітряної оборони «Панцир», які встановлювали на дахах висоток, у тому числі й будівлі міноборони росії, а також біля російської столиці. Джерела стверджують, що це було зроблено для посилення існуючої системи ППО.

Про дрони, які долетіли до російських авіабаз, що розташовані на відстані від 500 до 700 кілометрів від лінії фронту, в Україні офіційно нічого не говорили. Втім, нещодавно прозвучали заяви про завершення розробки «Укроборонпромом» ударного безпілотника, дальність польоту якого становить тисячу кілометрів.

В Інституті вивчення війни вважають, що таким чином у кремлі «активізують зусилля, щоб подати російське вторгнення в Україну як екзистенційну війну і створити інформаційні умови для затяжної війни». При цьому прессекретар путіна дмитро пєсков відмовився коментувати знімки, а депутат держдуми євген лебедєв назвав їх фейковими.

«Кремль, ймовірно, розгорнув системи ППО в москві, щоб створити підбурювальні образи, що зображують війну як більш небезпечну для російської громадськості. Проте малоймовірно, що кремль вважає, що Україна націлиться на москву, і, ймовірно, затіяв цю показну гру, щоб підтримати посилення інформаційних операцій з підготовки російського внутрішнього інформаційного простору до затяжної війни в Україні та подальших жертв», — припускають аналітики і додають, що ця «показуха» може бути призначена для посилення російської підтримки військових дій та подальшої мобілізації шляхом абсурдного зображення України як загрози москві.

Раніше військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков не виключав, що атака дронів на авіабазу «Енгельс» зірвала масований ракетний удар по Україні наприкінці грудня минулого року.

Фото — скріншот

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