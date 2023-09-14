Суд визнав незаконним регулювання пенсій «чорнобильців»: що це означає

Пенсії «чорнобильцям», мінімальний розмір яких для людей з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС збільшили з березня цього року, мають виплачуватися у повному обсязі — регулювання їхнього розміру визнали неконституційним



Як повідомляє «Соціалка.UA», таке рішення ухвалив Конституційний Суд України, розглянувши скаргу Костіни Миколи Васильовича щодо пенсії «чорнобильця» 1 категорії та у зв'язку з втратою годувальника.

«Розміри пенсії з інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи не можуть залежати від наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Такі пенсії мають виплачуватися в порядку та розмірах, визначених законом. При цьому розмір пенсій не може корегуватися Кабінетом міністрів України в залежності від наявних фінансових ресурсів», — йдеться в рішенні суду.



Нагадаємо, що відповідно до закону «Про внесення змін до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», мінімальний розмір пенсійної виплати «ліквідаторів» не може бути нижчим: для осіб з інвалідністю І групи — 100% розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та враховується для обчислення пенсії за попередній рік; для осіб з інвалідністю ІІ групи — 80%; для осіб з інвалідністю ІІІ групи — 60%.

Фото Pixabay



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