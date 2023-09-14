Франція припиняє продаж iPhone 12 через сильне електромагнітне випромінювання

Франція наказала Apple припинити продаж iPhone 12 через надмірне електромагнітне випромінювання. У вівторок французький наглядовий орган, який регулює радіочастоти, також наказав технологічному гіганту виправити існуючі телефони. ANFR порадив Apple, акції якої серйозно впали на початку вересня, що якщо компанія не може розв'язати проблему за допомогою оновлення програмного забезпечення, вона повинна відкликати кожен iPhone 12, коли-небудь проданий в країні. Але Всесвітня організація охорони здоров'я раніше намагалася розвіяти побоювання щодо радіації, яку випромінюють мобільні телефони. На її сайті йдеться, що немає жодних доказів того, що вплив електромагнітних полів низького рівня є шкідливим для людини.

Вперше iPhone 12 був випущений у вересні 2020 року, і він досі продається по всьому світу. Apple повідомила BBC, що оскаржує огляд ANFR, і заявила, що надала регулятору результати лабораторних досліджень самого технологічного гіганта та третіх сторін, які показують, що пристрій відповідає всім правилам.

Компанія заявила, що iPhone 12 визнаний таким, що відповідає нормам щодо рівнів випромінювання в усьому світі. Міністр цифрових технологій Франції Жан-Ноель Барро заявив французькій газеті Le Parisien, що рішення було прийнято через перевищення допустимого рівня радіації, повідомляє Reuters.

Очікується, що Apple відповість протягом двох тижнів. Франція поділиться своїми висновками з іншими регуляторами. Своєю чергою в ANFR додали, що виявили рівень поглинання електромагнітної енергії 5,74 Вт на кілограм під час випробувань телефону в руці або кишені, що перевищує норму ЄС, яка становить 4 Вт на кілограм.

Слідом за Францією відреагувала Бельгія.

«Мій обов'язок — забезпечити безпеку всіх громадян», — заявив державний секретар Бельгії з питань цифровізації Матьє Мішель.

«Я швидко звернувся до IBPT-BIPT (бельгійський регулятор. — Ред.) з проханням провести аналіз потенційної небезпеки продукту», — сказав міністр. При цьому він наголосив, що попросив регулюючий орган перевірити всі смартфони Apple, а також пристрої, вироблені іншими виробниками на пізнішому етапі.

Німецький мережевий регулятор BNetzA підтвердив, що рішення Франції може бути керівництвом для Європи в цілому, тому він розгляне проблему для ринку Німеччини.

Голландський орган з нагляду за цифровими технологіями також заявив, що вивчає це питання і попросить у американської фірми пояснень, наголосивши при цьому, що «поки що особливого ризику для безпеки немає».

В Іспанії асоціація споживачів OCU закликала владу наслідувати приклад Франції і зупинити продаж iPhone 12.

У Великій Британії та Італії поки не поспішають. Лондон та Рим заявили, що не бачать підстав для заборони, але уважно стежать за тим, як розвивається ситуація в інших країнах Європи.

Нагадаємо, 12 вересня Американська компанія провела презентацію нових моделей своїх смартфонів — iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro і 15 Pro Max.

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