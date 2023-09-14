Все через росію: Естонія та Латвія купують німецьку систему ППО Iris-T

Естонія і Латвія уклали угоду про купівлю німецької системи протиповітряної оборони Iris-T.

«Це, безумовно, найбільша оборонна інвестиція в історії Естонії», — заявив журналістам міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Згідно із заявою, вартість замовлення становить близько одного мільярда євро.

«Варварська війна росії в Україні показала, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для захисту збройних сил і життєво важливої інфраструктури від повітряних атак».

Підписання контракту відбулося на заводі німецького виробника Diehl у Ротенбаху поблизу Нюрнберга в Баварії. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що він дуже задоволений тим, що Естонія і Латвія вирішили придбати ЗРК Iris-T. За його словами, це посилить європейську протиповітряну оборону.

Під час візиту до Німеччини Ханно Певкур і його латвійська колега Інара Мурнієце також підписали меморандум про взаєморозуміння щодо майбутньої участі в ініційованій Німеччиною системі протиповітряної оборони «Європейський небесний щит».

Наразі 19 європейських держав об'єднали свої зусилля в цій ініціативі під керівництвом Німеччини. Метою захисного щита, який був запущений після російського вторгнення в Україну, є закриття прогалин у протиповітряній обороні.

Раніше «ФАКТИ» публікували заяву речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната: «У нас вкрай мало засобів ППО, але F-16 зможе усе виправити».

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