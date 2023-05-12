Коли українці чують сирени повітряної тривоги, що сповіщають про неминучу російську атаку, підрозділи протиповітряної оборони вже в русі та готові збити ворожі безпілотники або ракети. За допомогою західного озброєння і зростаючого досвіду українська протиповітряна оборона досягла значних успіхів за останні 14 місяців, врятувавши інфраструктуру і людські життя і не дозволивши росії досягти переваги в повітрі — критично важливого кроку в той час, коли українці готуються до контрнаступу.

«Посилена оборона стримує російську авіацію від проникнення глибоко за лінію фронту і значною мірою вплинула на хід війни», — написав Ян Вільямс в аналізі, опублікованому в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, пише The Washington Post.

З 28 квітня росія випустила в цілому 67 ракет і 114 безпілотників по Україні, згідно з повідомленнями українських ВПС. Лише сім ракет і 11 безпілотників пройшли наскрізь, і жоден з них не влучив у Київ. Минулого тижня київські підрозділи повідомили, що збили найсучаснішу російську гіперзвукову ракету — зброю, яку Україна раніше вважала непереможною. Це стало можливим завдяки нещодавно поставленій батареї Patriot американського виробництва.

У перший день вторгнення росія націлилася на наземні системи протиповітряної оборони України, спочатку хвилею ракет, а потім десятками вильотів бомбардувальників за підтримки засобів радіоелектронної боротьби, які по суті засліпили українські радари, написав Джастін Бронк у квітневому аналізі для Центру військово-морського аналізу, що базується у Вірджинії. Але Україна отримала розвіддані від союзників напередодні російських атак, що дозволило українським захисникам перемістити мобільні підрозділи подалі від зони ураження, хоча деякі стаціонарні позиції були знищені. Підрозділи були розпорошені, і на короткий час росія змогла підняти хвилі гелікоптерів за підтримки винищувачів і завдати великих втрат українським літакам, посланим на перехоплення.

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Але росіяни не змогли продовжити свої початкові атаки, що дозволило Україні швидко перегрупуватися, сказав Дуглас Баррі, фахівець з аерокосмічних питань Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні.

«Вони не повернулися і не перевірили: Чи знищили ми його? Вивели з ладу? Чи потрібно повертатися і робити це знову? Чи вони перемістилися?», — сказав він.

Командир бригади протиповітряної оборони командування «Центр» — полковник з позивним «Граніт» розповів, що в перший день війни по його бригаді було випущено 20 російських ракет, які зруйнували казарми, командні пункти і вбили людей. Після того, як вони залишили стаціонарні позиції, вони тепер діють суто як мобільні групи, які можуть швидко з'явитися в бою і так само швидко зникнути — тактика, яку зазвичай називають «вистрілив і втік». Після перших невдач, яких зазнала українська протиповітряна оборона, вже на третій день війни було введено в дію достатню кількість мобільних підрозділів, які змогли збити кілька літаків, що змусило росію відвести свою штурмову авіацію і позбавило її ключової переваги.

За оцінками «Граніту», в перші місяці Україна перехоплювала близько 50% вхідних російських ракет. Звіт CSIS припускає, що насправді ця цифра могла бути набагато нижчою. З прибуттям нових систем протиповітряної оборони західного виробництва в жовтні і листопаді, а також зі зростанням майстерності українських батарей, Україна повідомила про перехоплення близько 80% російських крилатих ракет до грудня. Нещодавно полковник «Граніт» заявив, що ця цифра наближається до 90%, і сказав, що оборонні системи навколо Києва перехопили 100% ракет, випущених по місту з 28 квітня.

«Київ захищений», — сказав він.

Дві ключові системи, що використовуються Україною з початку війни, — це зенітно-ракетні комплекси великої дальності С 300 радянських часів і зенітно-ракетні комплекси середньої дальності «Бук», також відомі як ЗРК SA-10 і ЗРК SA-11. Україна поступово додала нові системи від західних союзників, в тому числі батареї IRIS-T з Німеччини в жовтні та американські і норвезькі ПТРК NASAMS в листопаді. Вона також отримала системи SAMP/T європейського виробництва і ракети HAWK американського виробництва, а минулого місяця додала дві батареї Patriot американського виробництва.

Зважаючи на таку кількість російських атак, дехто припускає, що стратегія Москви полягає в тому, щоб спробувати виснажити ресурси протиповітряної оборони України до такої міри, щоб росія знову змогла використати свою перевагу з винищувачами і бомбардувальниками. Але є також ознаки того, що у росії зменшуються запаси ракет.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Британія передала Україні унікальні крилаті ракети, і у кремлі занервували.

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