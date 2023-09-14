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Україна

Київ поплив: дощ перетворив вулиці столиці на річки (фото, відео)

20:06 14 вересня 2023
Негода

В Україні погода стає холоднішою. У Києві пройшов сильний дощ із градом. Багато вулиць столиці та передмість виявилися затопленими.

«У деяких кварталах пересуватися можна лише човнами», — написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Відома синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 15 вересня дощі, подекуди з грозами пройдуть у східній частині, місцями у центральних областях та локально на півдні України. Грози можуть супроводжуватися рвучким вітром.

«А ось у західних та північних областях, а також на Вінниччині завтра вдень дощі припинятимуться, затримаються лише найближчої ночі. Температура повітря найнижчою очікується в п'ятницю на Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині, +18+20 градусів. Карта. На решті території передбачається +20+24 градуси, не спекотно. Лише на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму затримається літня температура повітря, +25+29 градусів», — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», 14−15 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який протягне дощі від заходу до сходу України.

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