Похолодання прийде з дощами, але буде недовгим: синоптики попередили про осінню примху цього тижня

В Україні найближчим часом похолодає. 14−15 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який протягне дощі від заходу до сходу України. Такий прогноз дає відома синоптикиня Наталія Діденко.

«Так як фронт — холодний (на карті, зараз фронт над Західною Європою поки що), то й впродовж 14−15 вересня очікується похолодання. Більше його відчують мешканці західних областей, де зараз справжнє літо. Про це, про літо, й поки поговоримо, не будемо забігати сильно наперед. 13-го вересня в усій Україні ще — поле високого атмосферного тиску, тому опадів завтра не передбачається. Температура повітря в середу найвища у західній частині, там до спеки, +26+30 градусів. На сході та північному сході буде найсвіжіше, +20+24 градуси. На решті території України протягом дня середи +23+28 градусів», — написала вона.

За прогнозом синоптикині, у Києві 13-го вересня триватиме комфортна погода, без опадів та +27 градусів.

«У столиці дощ пройде ввечері 14-го вересня та вночі, вранці 15 вересня. Відповідно, похолоднішає. Із найближчих днів найхолоднішою в Києві буде п'ятниця. Проте вихідними, 16−17 вересня, та надалі погода вирівняється і нас знову чекають красиві сонячні елегантні дні», — повідомила Діденко.

Як писали «ФАКТИ», раніше синоптики дали прогноз погоди на наступний тиждень.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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