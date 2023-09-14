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Події

Два військові кораблі росії пошкоджено внаслідок ранкової атаки ЗСУ (відео)

20:26 14 вересня 2023
Корабель

Сили оборони України, які стримують російську агресію, 14 вересня завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу «Василій Биков» окупаційного флоту росії в південно-західній частині Чорного моря. Про це повідомив Telegram-канал «СтратКом ЗСУ».

Є певні пошкодження.

Раніше повідомлялось, що українські дрони влаштували переполох в Криму. Під Євпаторією були потужні вибухи, у Чорному морі атакований військовий корабель рф.

Раніше в результаті нічної атаки на судоремонтний завод у Севастополі було пошкоджено 2 судна — підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ».

Ілюстративне фото

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