Два військові кораблі росії пошкоджено внаслідок ранкової атаки ЗСУ (відео)

Сили оборони України, які стримують російську агресію, 14 вересня завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу «Василій Биков» окупаційного флоту росії в південно-західній частині Чорного моря. Про це повідомив Telegram-канал «СтратКом ЗСУ».

Є певні пошкодження.

Раніше повідомлялось, що українські дрони влаштували переполох в Криму. Під Євпаторією були потужні вибухи, у Чорному морі атакований військовий корабель рф.

Раніше в результаті нічної атаки на судоремонтний завод у Севастополі було пошкоджено 2 судна — підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ».

Ілюстративне фото

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