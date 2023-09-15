В третю п'ятницю місяця, 15 вересня, можуть траплятися моменти, які змусять нервувати, вважають астрологи.



Але якщо виявити фантазію та винахідливість, то можна знайти вихід із ситуації. А для того, щоб досягти успіхів, необхідно діяти швидко та впевнено, радять фахівці.

Овен

У першій половині дня вас буде супроводжувати успіх. З'явиться можливість вирішити важливі ділові питання, налагодити стосунки з людьми, завдяки підтримці яких ви зможете піднятися на наступний щабель кар'єрних сходів. Робочі питання варто обговорювати в неформальній обстановці, тож буде легше знайти рішення, яке влаштує всіх, інформує Ukr.Media.

Друга половина дня потребує обережності. У цей час може бути нелегко відрізнити бажане від дійсного, найвразливіші Овни ризикують стати заручниками своїх ілюзій. Варто прислухатися до порад старших родичів.

Телець

Плідний та цікавий день. Буде можливість не тільки реалізувати власні плани, а й допомогти оточуючим — їхня подяка не змусить себе чекати. Можна братися за незвичайні справи, які потребують фантазії та творчого підходу, експериментувати; ви чудово справляєтеся з вирішенням нестандартних завдань.

Легким та приємним буде спілкування з оточенням. Люди, які добре вас знають, в черговий раз оцінять ваші переваги, новим знайомим ви одразу сподобаєтеся. У Тельців можливий початок романтичних стосунків.

Близнюки

Вам доведеться подолати чимало перепон, щоб досягти поставленої мети. Навіть звичні справи можуть даватися трохи важче, ніж зазвичай, особливо у першій половині дня. На щастя, поряд є люди, до яких можна звернутися за допомогою та порадою. Друзі та союзники охоче прийдуть вам на допомогу.

Близнюкам варто бути обережнішими з грошима: ви схильні витрачати більше, ніж слід, не замислюючись про те, наскільки виправдані такі витрати. Друга половина дня підходить для самостійної роботи. Ви зможете зосередитися на важливій справі та швидко доведете її до кінця.

Рак

Перша половина дня складається вдало. Домогтися поставленої мети виявляється набагато простіше, ніж ви припускали; часто в цьому допомагають люди, від яких ви не очікували ні підтримки, ні просто хорошого відношення. Деякі Раки заведуть нових друзів, стосунки з якими продовжуватимуться довгі роки.

У другій половині дня можуть виникнути труднощі, дрібні прикрі непорозуміння. Не турбуйтеся і не хвилюйтеся: все швидко налагодиться, якщо ви не визнаєте свою поразку раніше часу. Трохи наполегливості та самовпевненості вам зараз не зашкодить.

Лев

Сприятливий день для ділового спілкування. Ви отримуєте підтримку навіть тих, кого раніше не вважали своїми союзниками. Можливі несподівані пропозиції щодо співпраці. Відкриються нові перспективи, буде шанс швидко піднятися службовими сходами або помітно збільшити доходи.

Левам важливо швидко орієнтуватися в ситуації, нічого не упускати з уваги і перевіряти будь-яку інформацію, що надходить. Спілкування з близькими приносить багато позитивних емоцій, романтичні побачення відбуваються вдало. Це чудовий день для того, щоб зізнатися у своїх почуттях.

Діва

Ви більш нетерплячі, ніж зазвичай. У роботі це виявляється навіть корисним: наполегливість, з якою ви дієте, допомагає швидко досягти успіхів. Багато Дів зможуть узяти гору над конкурентами, обеззброїти недоброзичливців. А ось відносини з друзями можуть зіпсуватися, якщо ви не проявите поблажливості до їхніх слабкостей.

Можливі розбіжності у сім'ї, старші родичі можуть бути незадоволені вашими вчинками та планами на майбутнє. Намагайтеся не допускати відкритого конфлікту — він може затягнутися надовго.

Терези

Важко буде зосередитися на одній справі, навіть дуже важливій: вам хочеться вирішити кілька завдань відразу, встигнути якомога більше. Але, перш ніж братися за щось нове, обов'язково доведіть до кінця те, що вже почали, інакше протягом наступних днів у ваших справах пануватиме дратівлива плутанина.

День чудово підходить для відпочинку та розваг, спілкування з друзями, поїздок та екскурсій. Терези налаштовані творчо, тому й самі не сидять без діла, й іншим не дають нудьгувати. Легко зав'язуються знайомства; вони можуть отримати романтичне продовження, якщо ви захочете.

Скорпіон

День дуже вдалий. Інтуїція безпомилково нагадує вам, чим і коли варто займатися; довіртеся їй, і ви неодмінно отримаєте те, про що мріяли. Часто для того, щоб досягти мети, доводиться користуватися якимись незвичайними, а часом і ризикованими способами — це вас анітрохи не лякає.

У Скорпіонів можливі фінансові надходження, вигідні угоди. Там, де справа стосується грошей, ви не припускаєтеся помилок. У другій половині дня ймовірні несподівані подарунки, приємні сюрпризи, а також знаки уваги людей, які вам давно симпатичні.

Стрілець

Будьте обережні та уважні: день на вас чекає досить складний. Там, де справа стосується роботи та ділових відносин, кожен крок, навіть незначний, має бути продуманий до дрібниць. Варто прислухатися до порад досвідчених людей, перевірених союзників: дотримуючись підказок, ви зможете уникнути багатьох проблем.

Близькі люди охоче підтримають Стрільців та допоможуть, якщо ви дасте їм таку можливість. Сімейні справи займуть чимало часу в другій половині дня, але ви будете задоволені тим, як упоратися з ними. Небажано купувати побутову техніку, засоби зв'язку: такі придбання навряд чи будуть вдалими.

Козоріг

Перша половина дня підходить для ділових зустрічей, важливих переговорів та публічних виступів. Вам буде неважко справити гарне враження, порозумітися навіть з тими, хто зазвичай взагалі не схильний до спілкування. Буде можливість домовитися про початок довгострокового співробітництва, однак майте на увазі, що ухвалені цього дня рішення навряд чи виявляться остаточними.

У другій половині дня ділова активність знизиться. Вам захочеться відпочити і така можливість з'явиться. Нагадають про себе старі друзі, спілкування з ними буде дуже приємним. Деякі Козороги мають шанс відновити давні романтичні стосунки.

Водолій

Несподівані звістки, новини здалеку дуже потішать. Вчасно отримана інформація дозволить вам прийняти правильне рішення в неоднозначній ситуації, випередити конкурентів, зробити вчинки, завдяки яким незабаром стане можливим виконання найсміливіших ваших бажань.

Сприятливий день для вирішення фінансових питань. Можна робити покупки, всі вони будуть вдалими. У другій половині дня на багатьох Водоліїв чекають несподівані знайомства, зустрічі з цікавими, навіть визначними людьми. Не варто відмовлятися від відвідування світських заходів: ви зав'яжете корисні знайомства.

Риби

Перша половина дня складається непогано, і саме на цей час слід планувати всі важливі справи, особливо, якщо вони вимагають участі інших людей, впливових осіб та нових союзників. Чим далі, тим важче буде домовитися про будь-які спільні дії.

Друга половина дня підходить для самостійної роботи, а також для вирішення завдань, що потребують не так творчого підходу, як акуратності та уваги до деталей. Багато Риб схильні до смутку; добре, якщо поряд буде людина, здатна підняти їм настрій.

Також варто нагадати, що за Східним календарем, 15 вересня — день Вогняного Щура.

Вогняний Щур — це особистість, яка випромінює неймовірну енергію. Його пристрасть і жвавість переповнюють всіх навколо, особливо тих, хто перебуває поруч.

Найбільший успіх Щур досягає, працюючи у команді. В колективі він досягає кращих результатів, ніж працюючи самотужки. Тому він віддає перевагу професіям, які передбачають активне спілкування з багатьма людьми, таким як акторське мистецтво, режисерська справа, керівництво та інші.

Сьогодні Щур (люди, які народилися в цей день) можуть зустріти людину зі спорідненою душею. Йдеться, звичайно, не про романтичні стосунки, але про особу, з якою Щурик розуміється без слів і має спільні інтереси, захоплення та цілі. Тому важливо використовувати цей час, щоб розширювати свої знайомства.

«Якщо ви розпочинаєте будувати стосунки, це чудовий момент для першого поцілунку. А якщо ви вже довго разом, згадайте молодість і перші поцілунки, влаштуйте незабутній романтичний вечір, щоб оживити ваші відносини», — радять знавці Східної астрології.

А про характер справжнього Вогняного Щура говорить коротка підбірка роликів з мережі.

А що ще чекає на знаки зодіака в період першого осіннього молодика, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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