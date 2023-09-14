Суд заочно заарештував ексміністра охорони здоров'я Степанова: у чому його звинувачують

Колишнього міністра охорони здоров'я України Максима Степанова заочно заарештували за справою про заволодіння коштами держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» на понад 450 мільйонів гривень. Про це повідомляє НАБУ. Джерело в правоохоронних органах підтвердило hromadske, що йдеться про Максима Степанова — колишнього очільника МОЗ.

За даними слідства, Степанов, у 2013 році тодішній очільник «Поліграфкомбінату», купив на підставних осіб естонську компанію, поставивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці — постачання продукції через «потрібну» компанію. Потім він організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію.

Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною в 4−6 разів вартістю. За даними слідства, упродовж 2013−2016 років через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень.

21 липня про підозру за цією справою повідомили 5 людям, зокрема — колишньому директору та ексначальнику відділу ДП «Поліграфкомбінат», фізичній особі-пособнику злочину. Також до Естонії скерували документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни: директору та менеджеру підконтрольної компанії.

Дії усіх 5 підозрюваних кваліфікували за ч. 5 ст. 191 ККУ: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ).

НАБУ повідомило, що Вищий антикорупційний суд заарештував підозрюваного ексочільника ДП «Поліграфкомбінат». Журналіст Олег Новіков уточнює, що заарештували його заочно.

За даними Новікова, єдиний фігурант цієї справи, який перебуває в Україні, — керівник департаменту «Поліграфкомбінату», відповідальний за міжнародні угоди, Сергій Ферлій. Як зазначає журналіст, раніше ВАКС відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Джерело в правоохоронних органах повідомило, що наразі двоє фігурантів цієї справи перебувають у міжнародному розшуку, одному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Інші двоє — громадяни Естонії, тож відповідні заходи щодо них здійснюються в Естонії, і вони перебувають під контролем правоохоронців цієї країни.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні було заарештовано колишнього заступника генпрокурора.

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