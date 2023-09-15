Пенсії з інвалідності: в ПФУ пояснили, хто повинен отримувати щонайменше 2300 грн на місяць

Пенсії з інвалідності, призначаються людям, які мають групу інвалідності та страховий стаж від 1 до 15 років.

Причина, група, час настання інвалідності, термін, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи, нагадали у ПФУ.



Розмір пенсії за інвалідністю обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком залежно від групи інвалідності:

- 100% пенсії за віком — особам з інвалідністю І групи;

- 90% пенсії за віком — особам з інвалідністю ІІ групи;

- 50% пенсії за віком — особам з інвалідністю ІІІ групи.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії за інвалідністю, крім придбаного страхового стажу, зараховується період від дня встановлення інвалідності до віку 60 років.

Мінімальні розміри пенсійних виплат з інвалідності:

- для осіб з інвалідністю І групи — 2300 грн;

- для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп — 2 100 грн;

- для працюючих осіб з інвалідністю ІІ та ІІІ груп — 2 093 грн.

Пенсії з інвалідності військовослужбовцям призначаються у разі настання інвалідності:

- під час проходження служби;

- або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

- або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, що виникли під час проходження військової служби.

Розмір пенсії з інвалідності залежить від причини інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

- І група — 100% сум грошового забезпечення;

- II група — 80% сум грошового забезпечення;

- III група — 60% сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

- І група — 70% сум грошового забезпечення;

- II група — 60% сум грошового забезпечення;

- III група — 40% сум грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижчою:

- І група — 650% прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, з 01.12.2022 — 13604,50 грн (2093×650%);

- ІІ група — 525% ПМ, з 01.12.2022 — 10 988,25 грн (2093×525%);

- ІІІ група — 360% ПМ, з 01.12.2022 — 7534,80 грн (2093×360%).

Розмір пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчою:



- для І групи — 8187,48 гривень,

- ІІ групи — 6549,98 гривень,

- ІІІ групи та дітей з інвалідністю — 5048,95 гривень.

Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа учасників ліквідації не може бути нижчим:

- І група — 13 376,21 грн;

- ІІ група — 10 700,91 грн;

- ІІІ група — 8025,73 грн.

Нагадаємо, у разі зняття інвалідності, людина позбавляється цього виду пенсії. Якщо ж інвалідність було знято, а людина деякий час ще отримувала таку пенсію, то їй доведеться повернути кошти державі.

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