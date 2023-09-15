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Спорт

«Евертон» Миколенка продано: хто нові власники клубу англійської прем'єр-ліги

15:08 15 вересня 2023
Евертон Англія

Англійський «Евертон», за який виступає футболіст збірної України Віталій Міколенко, офіційно отримав нових власників.

Як повідомляє офіційний сайт ліверпульського клубу, бізнесмен Фархад Моширі, який був головним акціонером «ірисок» з 2018 року, продав 94,1% акцій американській компанії 777 Partners.

Це далеко не перший футбольний клуб у Європі, придбаний американською компанією. 777 Partners уже володіють контрольним пакетом акцій італійського «Дженоа», німецької «Герти» та бельгійського «Стандарда».

Зазначимо, що «Евертон» невдало стартував у нинішньому сезоні АПЛ — після чотирьох турів в активі «ірисок» лише одне очко та 18-е місце в турнірній таблиці. При цьому Миколенко, який був основним виконавцем минулого сезону, має у своєму активі лише один поєдинок у розіграші Кубка англійської ліги. Через те, що головний тренер Шон Дайч перестав довіряти українцю, «Евертон» хоче продати нашого співвітчизника.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віталій Міколенко зробив пропозицію коханій дівчині.

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