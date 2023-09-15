«Евертон» Миколенка продано: хто нові власники клубу англійської прем'єр-ліги
Англійський «Евертон», за який виступає футболіст збірної України Віталій Міколенко, офіційно отримав нових власників.
Як повідомляє офіційний сайт ліверпульського клубу, бізнесмен Фархад Моширі, який був головним акціонером «ірисок» з 2018 року, продав 94,1% акцій американській компанії 777 Partners.
777 Партнери були зафіксовані на угрупованні з Farhad Moshiri, щоб отримати його повністю в Everton Football Club, які рахунки за 94.1 відсотків від Club's shares.— Everton (@Everton) September 15, 2023
Це далеко не перший футбольний клуб у Європі, придбаний американською компанією. 777 Partners уже володіють контрольним пакетом акцій італійського «Дженоа», німецької «Герти» та бельгійського «Стандарда».
Зазначимо, що «Евертон» невдало стартував у нинішньому сезоні АПЛ — після чотирьох турів в активі «ірисок» лише одне очко та 18-е місце в турнірній таблиці. При цьому Миколенко, який був основним виконавцем минулого сезону, має у своєму активі лише один поєдинок у розіграші Кубка англійської ліги. Через те, що головний тренер Шон Дайч перестав довіряти українцю, «Евертон» хоче продати нашого співвітчизника.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віталій Міколенко зробив пропозицію коханій дівчині.15