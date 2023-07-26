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Спорт

Футболіст збірної України зробив пропозицію коханій: фото щасливих нареченого та нареченої

9:37 26 липня 2023
Віталій Миколенко з нареченою

Футболіст англійського «Евертона» та збірної України 24-річний Віталій Міколенко, чий батько взяв у руки зброю та став на захист рідної країни, зробив пропозицію своїй коханій Вікторії Ассаровій.

На важливий крок у житті Віталій наважився під час відпочинку, який пара проводить у Манчестері. Дівчина, яка відзначала цього дня свій 23-й день народження, відповіла згодою й пара поділилася щасливими фотографіями зі своїми підписниками в Instagram.

Додамо, що сезон у англійській прем'єр-лізі стартує в середині серпня. «Евертон» свій перший поєдинок проведе 12 серпня, коли на своєму полі прийме «Фулхем».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Зінченко зробив «найгіршу в історії» пропозицію Владі Седан.

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