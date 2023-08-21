Із Зінченком та партнером Мессі: Ребров назвав склад на відбірні матчі проти Англії та Італії

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров, який зіграв у благодійному матчі Game4Ukraine у Лондоні, визначився зі списком футболістів, на яких він розраховує у найближчих матчах відбірного турніру на Євро-2024.

Тренерський штаб «жовто-синіх» викликав на найближчий збір 25 гравців, ще п'ятеро потрапили до резервного списку.

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка» Португалія), Андрій Лунін («Реал» Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — «Шахтар»), Денис Попов, Олександр Тимчик (обидва — «Динамо»), Віталій Миколенко («Евертон» Англія), Ілля Забарний («Борнмут» Англія), Сергій Кривцов («Інтер Маямі» США), Богдан Михайличенко («Динамо» Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі — «Динамо»), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — «Шахтар»), Олександр Зінченко («Арсенал» Англія), Віктор Циганков («Жирона» Іспанія), Михайло Мудрик («Челсі» Англія).

Нападники: Роман Яремчук («Брюгге» Бельгія), Артем Довбик («Жирона» Іспанія), Владислав Ванат («Динамо»).

Резервний список: Олександр Караваєв («Динамо»), Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (обидва — «Дніпро-1»), Арсеній Батагов («Зоря»), Данило Сікан («Шахтар»).

Нагадаємо, що в рамках відбору збірній України належить провести два поєдинки проти фіналістів Євро-2020 — 9 вересня «жовто-сині» зіграють у Вроцлаві з Англією, а 12-го числа поміряються силами в Мілані з Італією, якою керуватиме новий тренер замість Роберто Манчіні.

Становище команд у групі C: 1. Англія — 12 очок (4 матчі); 2. Україна — 6 (3); 3. Італія — 3 (2); 4. Північна Македонія — 3 (3); 5. Мальта — 0 (4).

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