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Аліна Гросу повідомила про поповнення в родині

15:14 15 вересня 2023
Аліна Гросу

Популярна співачка Аліна Гросу, яка зараз мешкає у США, поділилася радісною новиною. В її родині — поповнення. Про це артистка розповіла в інстаграмі. Артистка повідомила, що вона втретє стала тіткою. Дружина її рідного брата народила хлопчика.

«У рідного брата вночі народився вже третій синочок. Яка я щаслива. Вітаю найрідніших», — написала Аліна та показала перше фото фото малюка. Щоправда обличчя племінника вона закрила сердечком.

Нагадаємо, у Аліни є також молодший брат Михайлик. Хлопчик цього року пішов до першого класу. Він з батьками живе в Чернівцях. Нещодавно співачка присвятила батькам чуттєву пісню та назвала батька найголовнішим чоловіком в її житті.

Раніше Аліна Гросу розповіла про свої почуття у новій пісні «Звичка».

Фото: instagram.com/alina_grosu

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