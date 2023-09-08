«Може, то не любов, а звичка»: GROSU відверто розповіла про свої почуття

Українська співачка Аліна Гросу, яка зараз мешкає в США, відверто розповіла про свої почуття у новому кліпі «Звичка». Артистка представила чуттєву роботу про кохання, власну реальну історію. Вона поділилася своїми переживаннями та змінами, які відбулися після розриву стосунків.

«Зараз в мене відбувається душевне переродження, коли хочеться максимальної душі, лірики, важливих тем і того, що максимально чіпляє. Мені надзвичайно приємно, що ця пісня не залишила нікого байдужим», — розповіла Аліна.

Кліп знімали в США. До роботи, яка мала досить обмежений бюджет, долучилися друзі Аліни. Вони ж і стали головними героями відео.

«Відеоробота зроблена на реальних подіях: частина історії із мого життя, а частина історії моєї близької людини. Знімалися мої місцеві друзі, вони всі професійні актори, деякі з них з нашим українським корінням. Дівчина в нас з Канади. Хлопець абсолютний американець, доросла жінка американка з європейським корінням, а маленький хлопчик саме з України», — розповіла співачка.

Фрагмент пісні Аліна публікувала незадовго до презентації, і він набрав мільйони переглядів у соціальних мережах.

Нагадаємо, на початку війни Аліна Гросу пережила болісний розрив стосунків з російським режисером та актором Романом Полянським. Він повернувся до Москви. Артистка проходила реабілітацію в клініці в Індії. А потім поїхала навчатися до США.

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